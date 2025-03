KLM-topvrouw zoekt steun hogerop

De Europese Commissie heeft de Nederlandse overheid al meermaals teruggeroepen als het gaat om de krimp van Schiphol. De KLM-topvrouw is daarom nu zelf naar Brussel vertrokken.

Uit een bericht van Rintel op LinkedIn blijkt dat ze in Brussel op bezoek was bij de Nederlandse Eurocommissaris voor Klimaat, Net Zero en Groene Groei, Wopke Hoekstra. Volgens de KLM-topvrouw hebben de twee het gehad over welke stappen onder andere KLM kan zetten in Europees verband voor een duurzamere toekomst van de luchtvaart.

‘We bespraken hoe de sector een stap vooruit kan zetten om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te behalen, terwijl we het concurrentievermogen in Europa behouden. Prioriteit hierbij is de toegang tot alternatieve luchtvaartbrandstoffen (SAF en eSAF) in Europa. Gelukkig komt de Commissie deze herfst met concrete stappen hiervoor in het Sustainable Transport Investment Plan.’

SAF

KLM zet volop in op het gebruik van duurzamere brandstoffen als SAF (Sustainable Aviation Fuel). Volgens Europees mandaat moeten Europese luchthavens op den duur steeds meer SAF bijmengen met orthodoxe brandstoffen. Volgens Rintel is daarvoor wel meer productie nodig op het Europees continent.

Om dat probleem aan te pakken startte Rintel onlangs een groot Europees SAF-project. ‘Samen met verschillende vertegenwoordigers uit de sector ben ik het project Skypower gestart, om aandacht te vragen voor de daadwerkelijke productie van eSAF.’

Rintel hekelt dan ook de onjuiste berekeningen die door de regering worden gebruikt voor de berekeningen rondom de krimp van Schiphol. Daarbij zou de verduurzaming van de KLM-vloot niet worden meegerekend en worden doelen verkeerd gesteld. De Europese Commissie beoordeelde vorige week dat krimp van Schiphol inderdaad een doel kan zijn maar dat het kabinet daarbij gebruik maakt van verkeerde cijfers.