Max Verstappen doet vliegtuig in de aanbieding

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zijn Dassault Falcon 900EX te koop gezet. De snelste Nederlander heeft zelf een nieuw toestel aangeschaft.

Nu Max Verstappen een nieuwe privéjet heeft aangeschaft staat zijn oude toestel te koop. De Dassault Falcon uit 2008 met registratie PH-DTF en serienummer 205 heeft in totaal 6.103 vlieguren gemaakt en 2.693 landingen uitgevoerd. Verstappen maakte intensief gebruik van de Falcon 900EX: in 2023 werd tijdens 119 vluchten ruim 215.715 kilometer afgelegd.​ De Falcon 900EX bereikt op een hoogte van 15.545 meter een kruissnelheid van zo’n 460 knopen (ruim 850 km/uur) en heeft een non-stop bereik van 4.500 nautische mijlen (8.339 kilometer).

Na de aankoop door Verstappen in 2021 onderging het toestel een interieurrenovatie met mat afgewerkt donker houtfineer en satijn. De zakenjet biedt plaats aan veertien passagiers en beschikt over een derde bemanningstoel. Achterin de cabine bevindt zich een vaste scheidingswand met elektrisch rolgordijn en twee elektrisch bediende divans die kunnen worden omgevormd tot bed.​ Max Verstappen had eveneens een ingebouwde racesimulator om zich optimaal voor te bereiden op ritjes, bijvoorbeeld in Monaco. De simulator is echter inmiddels uit de machine gehaald.

🛩️ Check your bank account! Maybe you can buy Max' old jet! Falcon 900EXy PH-DTF is for sale.

Please tell @DassaultFalcon we sent you, so we might get a cut! 😎

☕️ Krups Nespresso Coffee machine, extra wide high temp oven

More pics here:https://t.co/UMpTORGPUu pic.twitter.com/6DzsWNmSkI— Max Verstappen’s Jet 🛩 (@VerstappenJet) March 20, 2025

Nieuwe Falcon

Verstappen kocht recentelijk een Falcon 8X, registratie PH-UTL, die in 2022 van de band rolde bij Dassault. Het toestel kostte naar verluidt 50 à 55 miljoen euro. Alhoewel het nieuwe toestel een klasse beter is, houdt Verstappen het simpel. De F1-coureur bekleedde zijn nieuwe Falcon 8X in precies hetzelfde jasje als het eerste toestel, inclusief de leeuw op de staart. Zijn nieuwe vliegtuig biedt Verstappen een aantal interessante verbeteringen. De machine kan onder andere een kleine 12.000 kilometer afleggen in één vlucht. Het verbeterde bereik staat de Formule 1-coureur toe afstanden naar Zuid-Amerika en Oost-Azië af te leggen zonder te moeten stoppen voor kerosine. Dat is handig, want de familie van zijn vriendin is Braziliaans.

Geïnteresseerden in de voormalige Falcon 900EX van Verstappen kunnen online of ter plaatse in Canada een kijkje nemen.