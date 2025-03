Meer bekend over KLM-incident in Oslo

Op 28 december vorig jaar raakte een KLM Boeing 737-800 van de baan op de luchthaven van Oslo Torp Sandefjord. Bij het incident raakte niemand gewond. Over het incident is nu meer bekend.

Het toestel, registratie PH-BXM, steeg op zaterdag 28 december 2024 18:10 uur lokale tijd op vanuit Oslo Gardermoen Airport onderweg naar Amsterdam. Op een hoogte van 5.000 voet (1500 meter) braken de piloten de klim af. Zij meldden dat er rook uit de linkermotor kwam. Ook KLM liet in een verklaring weten dat er ‘een hard geluid’ aan boord te horen was.

De bemanning besloot uit te wijken naar Oslo Torp Sandefjord Airport. Vijftig minuten na het opstijgen landde de Boeing 737 op het vliegveld ten zuiden van de Noorse hoofdstad. Tijdens de landing bleek het toestel onbestuurbaar, aldus de piloten. Het KLM-toestel rolde daarom van de baan en belandde op het gras. Alle 186 passagiers en zes bemanningsleden konden de machine veilig verlaten.

