737-piloten ‘zien oppervlak voor iets anders aan’

Een take-off van een Boeing 737-800 van Southwest Airlines werd afgelopen donderdag op de luchthaven van het Amerikaanse Orlando afgebroken.

Het toestel, registratie N8315C, maakte zich op voor de binnenlandse vlucht WN3278 naar Albany Airport, een luchthaven in de staat New York. De machine reed op een taxibaan die parallel lag aan de startbaan. De luchtverkeersleiding gaf de piloten toestemming daarvan op te stijgen. Een woordvoerder van Southwest Airlines laat weten dat de vliegers ‘het oppervlak aanzagen voor de nabijgelegen startbaan’, iets wat in de luchtvaart opvallend genoeg vaker voorkomt.

Southwest Airlines 737 nearly takes off from a taxiway at Orlando International Airport, the FAA have said.



An air traffic controller noticed the issue and stopped the flight's departure. pic.twitter.com/iU0Gs8vX8b — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 21, 2025

Take-off van taxibaan

Zowel de luchtverkeersleiders als de piloten waren zich er niet van bewust dat ze zich niet op de startbaan bevonden. Daarom werd de take-off van de 737 in gang gezet. Die werd echter snel afgebroken. ‘Een luchtverkeersleider op Orlando International Airport trok de toestemming voor Southwest Airlines-vlucht 3278 in om op te stijgen nadat het vliegtuig was begonnen met opstijgen van een taxibaan’, aldus de zegsman bij NBC News. ‘Er waren geen andere vliegtuigen bij betrokken.’

Vervangend vliegtuig

De 737 reed terug naar het platform. Daar werden de passagiers overgezet op een ander vliegtuig met een nieuwe bemanning. Wat de reden hiervan was, is onduidelijk. Een 737 MAX 8, registratie N8802Q, steeg uiteindelijk 13:20 uur lokale tijd op, bijna vier uur later dan het vluchtschema voorschreef. Met een vertraging van iets meer dan drie uur arriveerde de machine in Albany. Southwest Airlines werkt samen met de Federal Aviation Administration (FAA) en de National Transportation Safety Board (NTSB) naar de toedracht van dit incident.