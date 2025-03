Bouw Boeing-gevechtsvliegtuigen in twijfel getrokken

Boeing heeft van de Amerikaanse president Donald Trump de opdracht gekregen nieuwe gevechtsvliegtuigen voor de luchtmacht te bouwen.

Dat maakte hij samen met Pete Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie, in het Witte huis bekend. Het gaat om de F-47. Trump zei volgens AP News dat de straaljager ‘de capaciteiten zal hebben die de huidige vloot ver overtreffen en essentieel zijn in een mogelijk conflict met China’. Verder krijgt het toestel een groter bereik en is het moeilijker te ontdekken op de radar. Het doel is dat het beter kan samenwerken met drones. ‘We gaan hiermee de volgende generatie moderne luchtoorlogvoering schrijven’, aldus Hegseth.

Interesse van bondgenoten

Boeing krijgt daarvoor 20 miljard dollar tot haar beschikking gesteld. Na de aankondiging van het nieuws beweerde de president dat bondgenoten van de Verenigde Staten reeds interesse in het nieuwe toestel hebben getoond. Als gevolg hiervan steeg het aandeel van Boeing met vijf procent. Een opsteker voor de vliegtuigbouwer, waar donkere wolken boven hangen. De problemen met de 787 werden deze maand bijvoorbeeld eindelijk verholpen en de levering van de 777X laat nog altijd op zich wachten.

Scepticisme

Het doel is dat de nieuwe F-47 uiterlijk 2030 de F-22’s Raptor van Lockheed Martin zal vervangen. Van de F-22 zijn momenteel 180 straaljagers in dienst. Zowel Lookheed Martin als Boeing strijden al lange tijd om de bouw van militaire vliegtuigen. Toch heerst scepticisme omtrent de F-47. Dat komt doordat critici de kosten en noodzaak in twijfel trekken. Vandaag de dag worstelt het Pentagon met de volledige productie van de F-35’s. Desondanks zijn er reeds meer dan 1.100 bij de VS en andere bondgenoten in gebruik. Behalve deze toestellen worden ook nog 100 B-21-bommenwerpers verwacht, die samen goed zijn voor een totale kostprijs van 130 miljard dollar.