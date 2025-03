Trumps F-35-kill-switch? En IndiGo veel groter dan KLM | Podcast

Veel lof, maar ook zwaar gefronste wenkbrauwen. Dondert niet: Goof & Goot gaan gewoon door! Gedreven. Dwangmatig. Obsessief & Fanatiek. En natuurlijk komen de ‘Usual Suspects’ weer voorbij: van KLM tot Piper Cub. Inclusief acute bedreigingen voor onze teergeliefde, toch vaak wat argwanend bekeken Grote Blauwe. Het nijpende tekort aan onderdelen èn piloten, aan vakbekwame èn tekenbevoegde GWK’s. En iets over Trump en de F-35.

Trouwens, KLM, groot? Pientere Pieters Indiase vliegclub is nu al vier keer (4X!) zo groot. Wist u dat? Verrassend tussendoortje: Skyraider I en II en Thunderbolt I en II. En tenslotte: is Donald Trump de man, omdat hij onze fonkelnieuwe F-35 met één knopdruk volledig OFF kan zetten? Zoals in: ERROR / NO UPDATE AVAILABLE? Of de man is een totale loser, omdat hij met het bekend worden van dit Kill-Switch-fenomeen (Is het waar? Broodje Aap? Urban Myth?) waarschijnlijk een Canadese F-35-miljardenorder mis gaat lopen? En hoe gaat hij dat uitleggen bij Lockheed Martin?

Nogmaals: lof en kritiek, en schouderklopjes naast geheven vingers: Goof & Goot gaan gewoon door! Gedreven. Dwangmatig. Obsessief & Fanatiek…. Luister maar.

De podcast over vliegtuigen die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

