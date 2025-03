CRJ-900-passagiers ‘als vleermuizen’ achtergelaten

De crash van een Bombardier CRJ-900 van Delta Air Lines vorige maand op Toronto Pearson International Airport (Canada) werd veroorzaakt door een kapot landingsgestel.

Dat wijzen de eerste voorlopige rapporten van de Canadese Transportation Safety Board (TSB) uit, die ingezien zijn door CNN. Minder dan drie minuten voordat de CRJ-900 in aanraking kwam met de grond, klonk er een alarm, veroorzaakt doordat een zijsteun aan het rechterlandingsgestel brak. Tevens schoot de rechtervleugel los. Hierdoor week de CRJ-900 af naar rechts en kantelde vervolgens waarna het ondersteboven kwam te liggen. De passagiers bleven volgens het rapport ‘als vleermuizen’ achter. Als gevolg van de losgeschoten vleugel nam een grote hoeveelheid brandstof de vrije loop waardoor een brand en een explosie ontstond.

We've just released our #TSBAir preliminary report on the February 17, 2025 Endeavor Air #CRJ900 accident @TorontoPearson (#A25O0021).



The report provides a progress update and outlines the facts gathered so far: https://t.co/0AJlwuUYjP



Full video : https://t.co/IwSrxJjZY2 pic.twitter.com/7fB6EUVAgK — TSB of Canada (@TSBCanada) March 20, 2025

Onderzoek naar crash

De TSB startte een onderzoek naar de ware toedracht. Onder meer werden verschillende manieren van naderen en landen in een CRJ-900-simulator nagebootst. Tevens is gekeken naar de besturing van het toestel. Daarbij werden geen storingen of defecten waargenomen. De exacte oorzaak blijft dan ook vooralsnog een raadsel. ‘Ongelukken en incidenten zijn zelden het gevolg van één enkele oorzaak. Ze zijn vaak het resultaat van meerdere complexe, onderling verbonden factoren, waarvan er veel verder reiken dan het vliegtuig en de werking ervan. Het wijst naar bredere problemen aan systemen’, licht Yoan Marier, voorzitter van de Canadese TSB, toe.

Verder onderzoek

Het onderzoek is nog steeds in volle gang. De komende maanden analyseert de TSB het metaal waaruit de vleugel bestond, de certificering van het landingsgestel en de vleugel, de landingstechnieken en de pilotentrainingen, de evacuatie en de training van het cabinepersoneel in noodsituaties. Het kan nog zeker 600 dagen duren voordat meer duidelijk wordt over deze crash.