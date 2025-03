Drastische wijziging in NASA-programma

NASA heeft besloten het plan te laten varen om de eerste vrouw en de eerste persoon van kleur op de maan te laten landen.

Aanvankelijk maakte dit streven deel uit van het Artemis-programma, het programma met als doel dat in 2027 voor het eerst sinds de Apollo-missie van december 1972 weer mensen naar de maan gestuurd worden. Voorheen zijn 24 astronauten naar de maan gereisd. Echter, dit waren allemaal mannen.

Aanvankelijk diversiteitsbeleid

In het programma werd voordat Donald Trump dit jaar aangesteld werd als de nieuwe Amerikaanse president een diversiteitsprogramma opgenomen. ‘NASA zal de eerste vrouw, de eerste gekleurde persoon en de eerste internationale astronaut op de maan laten landen met behulp van innovatieve technologieën om meer van het maanoppervlak te verkennen dan ooit tevoren’, zo viel te lezen op de website van het agentschap. Echter, sinds afgelopen vrijdag was dit streven niet meer op de website te vinden.

Beleid aangepast

Nu Trump weer president is, paste hij het diversiteits- en inclusiebeleid drastisch aan. Onder meer werden webpagina’s offline gehaald met voorlichting over minderheidsgroepen, zoals de LHBTI-gemeenschappen. Ook NASA ondervond hiervan de gevolgen, bevestigt Allard Beutel, woordvoerder van NASA. ‘In overeenstemming met het uitvoerend bevel van de president, updaten we onze teksten met betrekking tot plannen om bemanning naar de maan te sturen als onderdeel van NASA’s Artemis-programma. We kijken ernaar uit om meer te leren van [en] over de plannen van de Trump-regering voor ons agentschap en de uitbreiding van de verkenning van de maan en Mars ten behoeve van iedereen’, reageert hij schriftelijk per e-mail aan The Guardian.