KLM 787 verliest kroon

Vrijdag landde op Schiphol een Boeing 787 van KLM met een opvallend aangepast kleurenschema.

De 787-9, registratie PH-BHI, landde rond vijf uur ‘s middags in Nederland na een vlucht vanaf Shannon, Ierland. De Dreamliner is daar in het aangepaste kleurenschema van de luchtvaartmaatschappij gespoten. Gelijktijdig is ook een verandering aangebracht aan de KLM-logo’s op de machine. De bekende kroon is namelijk niet meer zichtbaar op het toestel. Ook ontbreekt de tekst ‘Royal Dutch Airlines’. Tot slot zijn de Nederlandse en Europese vlaggen naast de registratie verwijderd.

De vereenvoudigde kleurstelling lijkt de nieuwe huisstijl te worden van KLM Asia, een dochtermaatschappij van KLM. Het Asia-merk is de laatste jaren al minder zichtbaar aanwezig. Eerder werd een Boeing 777-300 ontdaan van de Asia-livery. Momenteel vliegen nog één 777-300 en zeven 777-200’s rond in het originele kleurenschema van KLM Asia. Behalve de PH-BHI dragen de Dreamliners van de maatschappij allemaal de standaard KLM-huisstijl. Boeing 777-200 , registratie PH-BQI, met de Asia-huisstijl © Tim Volmer

KLM Asia

China en Taiwan voeren al sinds het einde van de jaren ‘40 een strijd. De communistische leiders op het vasteland beschouwen Taiwan nog steeds als onderdeel van een verenigd China. Tot op de dag van vandaag dreigt het land Taiwan binnen te vallen en het grondgebied terug te nemen. China wordt echter tegengehouden door de Verenigde Staten die beloofd hebben Taiwan te verdedigen.

KLM Asia werd in 1995 opgericht als juridische oplossing om op Taiwan te kunnen vliegen, zonder de relatie met China in gevaar te brengen. China stond namelijk niet toe dat maatschappijen die op het vasteland actief waren, ook vluchten naar Taiwan uitvoerden. Door een aparte dochtermaatschappij op te richten, kon KLM alsnog op het eiland vliegen. Oorspronkelijk werden alle vluchten naar Taiwan uitsluitend uitgevoerd met KLM Asia-toestellen, maar in de loop der jaren zijn de restricties versoepeld.