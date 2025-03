Twente Airport zet ‘belangrijke stap’

Twente Airport zet samen met onder meer de luchthaven van Münster/Osnabrück en NRG2fly een belangrijke stap richting duurzaam vliegverkeer.

Binnen het project MOMO C worden de mogelijkheden op het gebied van korte elektrische vliegverbindingen onderzocht. De betrokken partijen creëren daarvoor een speciale testomgeving tussen de luchthavens. De samenwerking richt zich op het ontwerpen, bouwen en testen van een mobiel acculaadsysteem, dat direct naar het vliegtuig kan worden gereden. Dit is een praktische oplossing voor kleine en regionale luchthavens waar vaste laadinfrastructuur ontbreekt.

Het initiatief is onderdeel van een breder onderzoeksproject onder leiding van het Fraunhofer FFB in Münster. Behalve de twee luchthavens en NRG2fly zijn ook de Universiteit Twente, de Universiteit van Münster, batterijontwikkelaar Albert Seine GmbH en verschillende andere publieke partijen. Gerben Groothuis, eFlight Development Manager van Twente Airport, laat aan Up in the Sky weten dat elektrische vluchten met kleine vliegtuigen nu al mogelijk zijn tussen de vliegvelden. MOMO C richt zich specifiek op een ‘MegaWatt-lader’ voor grotere elektrische vliegtuigen die nu nog niet operationeel zijn. Groothuis verwacht dat de eerste testvluchten binnen het project na 2027 plaatsvinden.

Elektrische partners

Twente Airport heeft al meerdere overeenkomsten gesloten met ‘elektrische’ exploitanten die in de toekomst vluchten wil starten van en naar het vliegveld. Eind 2022 tekende Twente een overeenkomst met Fly with Lucy. Dit Nederlandse bedrijf wil vluchten voor (zaken)reizigers tussen regionale luchthavens in Europa aanbieden. In mei 2023 haalde het vliegveld Electron Aviation binnen. Deze partij wil in 2027 beginnen met elektrische vluchten op de korte afstand voor vijf passagiers.



In november van dat jaar maakte de luchthaven bekend een samenwerking aan te gaan met het Britse Lyte Aviation. De airline wil pendeldiensten opzetten tussen Twente en Parijs, München en Birmingham. Een maand later kondigde de luchthaven een samenwerking aan met Flyvbird.