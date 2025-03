Influencers missen vluchten door TikTok-trend

Door een nieuwe trend op de populaire app TikTok missen steeds meer gebruikers van het platform hun vlucht.

Enkele ‘reis influencers’ begonnen onlangs met de ‘Airport Theory’-trend. Het is de bedoeling dat een persoon zo kort mogelijk voor vertrek op de luchthaven arriveert en de vlucht haalt. De influencers laten in hun video’s zien hoe ze tot het laatste moment thuisblijven, op de luchthaven nog snel koffie of iets eten halen en vervolgens op de valreep bij de gate aankomen om aan boord te gaan.

Sommige influencers beweren dat ze pas rond de instaptijd op de luchthaven aankomen. Ze moeten op dat moment nog eerst langs de beveiliging. Anderen zouden zelfs een kwartier voor het sluiten van de gate arriveren. Inmiddels is de Airport Theory-trend al door veel TikTok-gebruikers getest, vaak ook zonder succes. Steeds meer video’s maken de ronde op de app, waar reizigers hun vlucht missen omdat ze te laat bij de gate aankomen. In de meeste gevallen duurde de veiligheidscontrole langer dan voorspeld.

Waarschuwing

Op sociale media wordt ook gewaarschuwd voor de trend. Mensen die de theorie uittesten en hun vlucht missen moeten niet alleen een alternatieve reismogelijkheid regelen, maar zorgen ook voor onnodig extra werk voor medewerkers van de betrokken luchtvaartmaatschappij en luchthaven. Het is niet bekend of vluchten soms vertraging oplopen door de trend.

Onder vuur

TikTok ligt wereldwijd al langer onder vuur. Het Chinese moederbedrijf ByteDance wordt verdacht van het bespioneren van gebruikers. Vermoed wordt dat gebruikersgegevens in de handen van de Chinese overheid belanden. Om die reden verboden Delta Airlines en Southwest Airlines haar personeel om de app te gebruiken. Begin 2025 werd een compleet verbod op TikTok ingevoerd in de Verenigde Staten. President Trump besloot een dag later, de eerste dag van zijn ambtstermijn, het verbod met 75 dagen uit te stellen. Zijn regering onderzoekt in de tussentijd of een Amerikaans bedrijf de app van de Chinezen kan overkopen.