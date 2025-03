Was sluiting Heathrow Airport wel nodig?

John Pettigrew, De CEO van het Britse energiebedrijf National Grid, heeft gezegd dat de sluiting van luchthaven Heathrow na de grote brand van vrijdag niet nodig was.

Pettigrew zei dat de brand die een elektriciteitscentrale uitschakelde een ‘unieke gebeurtenis’ was. Twee andere substations bleven echter operationeel en waren in staat de Londense luchthaven van stroom te voorzien. De topman voegde er aan toe dat de twee actieve stations ieder voldoende capaciteit hadden om stroom te leveren aan de luchthaven. ‘Dat is een mate van veerkracht’, aldus Pettigrew.

Heathrow Airport bevestigde dat dit mogelijk was, maar gaf aan dat het grootste probleem elders lag. Het overschakelen naar andere substations kost namelijk veel tijd. Volgens een woordvoerster van het vliegveld moesten honderden belangrijke systemen worden uitgeschakeld en vervolgens weer veilig en systematisch opnieuw worden opgestart. ‘Gezien de omvang en operationele complexiteit van Heathrow was het hervatten van de activiteiten na een verstoring van deze omvang een grote uitdaging’, aldus de luchthaven.

Brand

Als gevolg van de grote brand in een substation was de grootste luchthaven van Europa op vrijdag 21 maart achttien uur lang gesloten. Het incident had gevolgen voor ongeveer dertienhonderd vluchten overal ter wereld. Verschillende maatschappijen, waaronder Cathay Pacific en Air India, lieten weten reeds vertrokken vluchten te laten terugkeren. Ook Schiphol deelde het nieuws dat reen groot deel van de dertig dagelijkse vluchten moest worden geschrapt. Sommige vluchten die al onderweg waren naar Engeland weken uit naar andere luchthavens.