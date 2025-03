Russische piloten boos op Aeroflot

Aeroflot-piloten zijn het niet eens met de praktijken van hun werkgever. De Russische luchtvaartmaatschappij zou haar personeel onvoldoende betalen.

Volgens brieven, ingediend door de crew, negeert het management van Aeroflot systematisch de regels voor arbeidstijden. Dit leidde vervolgens onder andere tot het niet uitbetalen van overuren en het vervalsen van geregistreerde werkuren. Een van de belangrijkste klachten is dat de gemaakte uren van vlieginstructeurs en bemanningsleden tijdens trainingen niet worden geregistreerd.

In december kwamen de eerste klachten over de ‘frauduleuze activiteiten’ van Aeroflot naar buiten. Sindsdien zou het bedrijf de problemen niet proberen op te lossen, maar juist te verdoezelen. Naar verluidt zouden ook instructies van toezichthouders worden genegeerd en wordt kritisch personeel, voornamelijk vlieginstructeurs, overgeplaatst of gedegradeerd. De vliegopleiding van Aeroflot kan om die reden deze zomer zo goed als stil komen te liggen. Het Russische openbaar ministerie is een onderzoek gestart en heeft de airline om antwoorden gevraagd.

Cabinepersoneel

Er heerst al langer onvrede onder Aeroflot-medewerkers. Vorig jaar meldden duizenden cabineleden van de maatschappij zich massaal ziek. Het was een protest tegen de arbeidsomstandigheden bij de bedrijf. Het aantal vlieguren per medewerker is namelijk aanzienlijk toegenomen waardoor er in de vrije tijd trainingen moeten worden gevolgd. Na de actie beloofde Aeroflot verandering en trof verschillende maatregelen. Twee maanden later leek het succes ervan echter beperkt.