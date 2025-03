Russische Sukhoi maakt buiklanding | Video

Een Sukhoi Su-34 van de Russische luchtmacht moest onlangs een noodlanding maken. Het voorval werd door een medewerker van een vliegbasis gefilmd.

Naar verluidt vond de noodlanding plaats op de vliegbasis van Lipetsk, op bijna driehonderd kilometer afstand van de Oekraïense grens. Op de video is te zien hoe de straaljager, door NATO genaamd ‘Fullback’, de landingsbaan zonder uitgeklapt onderstel naderde. Tijdens de nadering schoten de piloten de canopy van de machine af, om het uitstappen gemakkelijker te maken. De Sukhoi kwam met behulp van twee remparachutes veilig tot stilstand. Het is niet duidelijk waarom het onderstel niet kon worden uitgeklapt. Voorlopig zal de machine in elk geval niet vliegen.

De Su-34 is een belangrijk toestel voor de Russen. De tweezits jachtbommenwerper moet belangrijke gevechtsvliegtuigen uit de Sovjettijd gaan vervangen die nog veelvuldig worden ingezet door Rusland. Voorlopig is dit echter nog niet aan de orde door verliezen en betrekkelijk trage leveringen. Het type wordt ook veelvuldig door de Russen ingezet in de oorlog met Oekraïne. Het land verloor de afgelopen jaren al zeker 26 exemplaren van het toestel door de strijd. Drie van de verliezen waren het gevolg van technische problemen. Het is niet duidelijk of de Fullback die een buiklanding maakte op vliegbasis Lipetsk, een missie voor de oorlog uitvoerde.