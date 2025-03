Unieke kans: win een proefles elektrisch vliegen!

Kom op 5 april langs bij de open dag van E-Flight Academy op Teuge Airport en maak kans op een proefles elektrisch vliegen!

Wat is er te doen?

Altijd al piloot willen worden? Dat kan nu ook duurzaam! Op de open dag van E-Flight Academy vertellen we je alles wat je moet weten over onze duurzame vliegschool. Dit is de eerste stap in het waarmaken van je droom!

Vraag alles over onze Academy

Bekijk onze 100% elektrische vliegtuigen van dichtbij

Maak een gratis vlucht in onze simulator

Onder alle bezoekers verloten we één gratis proefles elektrisch vliegen!

Programma

10:00 – 11:00

Spreek met instructeurs en studenten of stap in onze Sim

11:00 – 11:30

Presentatie over de duurzame luchtvaart en E-Flight Academy

11:30 – 13:00

Spreek met instructeurs en studenten of stap in onze Sim

13:00 – 13:30

Presentatie over de duurzame luchtvaart en E-Flight Academy

13:30 – 15:00

Spreek met instructeurs en studenten of stap in onze Sim

Boek een proefles elektrisch vliegen!

De Pipistrel Velis Electro is het eerste en tot nu toe enige gecertificeerde elektrische vliegtuig ter wereld. Wij hebben er 5 in Teuge!

Tijdens de open dag is er een beperkt aantal proeflessen beschikbaar. Wil je 20 minuten lang elektrisch vliegen proberen? Wacht dan niet langer en boek je les!