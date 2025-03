United-CEO waarschuwt voor daling vraag: Trump-effect?

Scott Kirby, CEO van United Airlines, kwam onlangs met een interne optimistische boodschap te midden van zorgen over de daling van vraag naar vliegtickets.

Kirby sprak in zijn bericht over de maatregelen die de luchtvaartmaatschappij vroeger in een lastige situatie zou nemen. Bij een daling van de vraag zou United ‘krimpen, personeel met verlof sturen, snijden in het marketingbudget en investeringen fors terugschroeven’, aldus de topman. Hij stelt dat United sinds de pandemie voorbereid is op dit moment. De CEO wil het personeel verder geruststellen door hen te verzekeren dat het bedrijf haar groeistrategie voortzet. ‘We zullen doorgaan met het in ontvangst nemen van nieuwe vliegtuigen’ en ‘blijven investeren in het product’, aldus Kirby.

De topman gaf eerder ook al toe een daling van het aantal passagiers te zien, vooral onder zakenreizigers en overheidsmedewerkers. Ook andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, zoals American Airlines en Delta Air Lines, hebben hun verwachtingen voor de komende periode naar beneden bijgesteld. Als oorzaak wordt gewezen naar mogelijke veiligheidszorgen onder reizigers als gevolg van twee vliegtuigongelukken in de VS eerder dit jaar.

Verder zou de recente houding in het Witte Huis een factor zijn in de verandering in passagierscijfers bij onder meer United. De Trump-regering snijdt sinds diens aantreden via DOGE, onder leiding van Elon Musk, flink in de overheidsbudgetten en heeft door het hele land een groot aantal ambtenaren op straat gezet. Dat heeft gevolgen voor het aantal reizende overheidsmedewerkers. Bovendien zorgt de economische turbulentie die onder meer door Trumps importtarieven wordt veroorzaakt voor zorgen over inflatie en een daling van het vertrouwen van bedrijven en consumenten als gevolg van onvoorspelbare politieke beslissingen.

Canada

Sinds de inauguratie van Donald Trump reizen ook steeds minder Canadezen naar de Verenigde Staten. Westjet sprak eerder dit jaar al van een forse daling van passagiers en denkt dat toenemende spanningen tussen Canada en de Verenigde Staten de oorzaak is. De spanningen zijn ontstaan nadat Donald Trump forse tariefverhogingen aankondigde voor onder andere Canada. Overigens is er ook een dalende trend in het aantal Europese reizigers naar de VS, onder meer door de hoge koers van de dollar en de onvoorspelbare politieke situatie. Verschillende Europese landen hebben bovendien onlangs hun reisadvies aangepast in verband met de aangescherpte grensbewaking.