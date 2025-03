Airbus kondigt ‘Book and Claim’-programma aan

Airbus zet een nieuwe stap in de wereldwijde opschaling van Sustainable Aviation Fuel (SAF) met de introductie van een ‘Book and Claim’-programma. Airbus wil vooral kleinere maatschappijen helpen laagdrempelig SAF af te nemen.

Vanaf 2025 start Airbus met een pilotprogramma waarbij een zogenaamd ‘Book and Claim’-systeem wordt getest voor de inkoop van SAF. Hierbij hoeven klanten niet fysiek toegang te hebben tot SAF om toch de bijbehorende CO₂-reductie te kunnen claimen. Simpel gezegd kunnen kopers SAF ‘boeken’ en de klimaatvoordelen daarvan ‘claimen’, ook als de brandstof elders wordt geleverd of gebruikt. Dit is vooral interessant voor operators die beperkte hoeveelheden nodig hebben of opereren op locaties waar SAF nog niet beschikbaar is.

Als tussenpartij zal Airbus SAF-certificaten inkopen en de duurzaamheidseigenschappen beheren via het register van de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB). Deze certificaten worden vervolgens beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde klanten waarmee -volgens het bedrijf- op korte termijn extra vraag naar SAF ontstaat.

Volgens Julien Manhes, hoofd SAF en Carbon Dioxide Removals bij Airbus, biedt dit mechanisme een concrete oplossing voor een van de grootste uitdagingen bij de inzet van SAF: de beschikbaarheid. ‘Voor veel kleinere operators is toegang tot SAF lastig. (…) Door certificaten vooraf financieel veilig te stellen en ze beschikbaar te maken wanneer klanten ze nodig hebben, kunnen wij het proces vereenvoudigen én het risico verkleinen’, aldus Manhes.

Steun

Het initiatief kan rekenen op steun vanuit diverse hoeken van de luchtvaartindustrie. De eerste intentieverklaring werd ondertekend door SMBC Aviation Capital, waarna ook onder andere AerCap, Comlux, Luxaviation, Novespace, Rive Private Investment en SAF Aerogroup hun interesse kenbaar maakten om zich bij het project aan te sluiten.