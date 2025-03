Nederlandse passagier gepakt met kilo’s ketamine

Op de internationale luchthaven van Hongkong is een 33-jarige Nederlandse vrouw gearresteerd nadat douanebeambten 15 kilo ketamine ontdekten in haar ruimbagage.

Een Nederlandse vrouw is met een grote hoeveelheid drugs aangehouden op het vliegveld van Hongkong, meldt De Telegraaf. Ze was vertrokken vanaf Schiphol en arriveerde in Hongkong na een tussenstop in Istanbul. Bij aankomst werd haar koffer geselecteerd voor nadere controle tijdens de douaneafhandeling. In de bagage troffen ambtenaren ongeveer vijftien kilogram van de drug ketamine aan. De straatwaarde van de drugs wordt geschat op meer dan zeven miljoen euro.

De vrouw werd ter plekke in de boeien geslagen en aangeklaagd voor handel in een gevaarlijke drug. De zaak wordt behandeld door de rechtbank van West Kowloon, een districtsrechtbank in het deel van Hongkong waar de luchthaven ligt. Wanneer uitspraak wordt gedaan is nog niet bekend.

Zware straf

De douane van Hongkong laat in een verklaring weten hard op te treden tegen drugssmokkel. De straffen in de stadstaat op de handel in en de smokkel van verboden middelen zijn dan ook fors. Zelfs kleine hoeveelheden al kunnen leiden tot langdurige gevangenisstraffen. Bij een veroordeling kan de vrouw dan ook een maximale straf opgelegd krijgen van omgerekend vijf miljoen Hongkongse dollar (zo’n 600.000 euro) én levenslange gevangenisstraf.