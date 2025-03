Piloot vergeet paspoort, vlucht wijkt uit

Een United Airlines-vlucht van Los Angeles naar Shanghai moest zaterdag onverwacht uitwijken naar San Francisco nadat een van de piloten ontdekte dat hij zijn paspoort was vergeten.

De vlucht, uitgevoerd met een Boeing 787-9 Dreamliner, vertrok om 14.01 uur lokale tijd vanaf Los Angeles International Airport. Aanvankelijk verliep de vlucht volgens plan, en het toestel zette koers richting het westen, over de Stille Oceaan. Na bijna twee uur in de lucht merkte een van de vier piloten op dat hij zijn paspoort niet bij zich had. Een passagier aan boord deelde dit opmerkelijke voorval later op Reddit.

Omdat de piloot zonder paspoort niet kon voldoen aan de vereisten voor binnenkomst in Shanghai, besloot de luchtvaartmaatschappij de vlucht om te leiden. Het toestel maakte een draai en zette koers naar San Francisco International Airport, waar het uiteindelijk om 16.54 uur lokale tijd landde. De omweg en extra vluchtduur zorgden ervoor dat het vliegtuig 2 uur en 53 minuten na de oorspronkelijke vertrektijd weer aan de grond stond.

Voor de passagiers betekende de onverwachte tussenstop een flinke vertraging. United Airlines verstrekte maaltijdvouchers ter waarde van vijftien dollar als compensatie en schakelde een nieuwe bemanning in om de vlucht voort te zetten. Na enkele uren op de grond in San Francisco steeg de Boeing 787-9 opnieuw op, ditmaal zonder verdere problemen. De uiteindelijke vertrektijd was 21.01 uur, en het toestel arriveerde met een vertraging van zes uur in Shanghai.