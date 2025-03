Ryanair komt met ‘Prime’: ‘Ik voel me bedrogen’

Ryanair lanceert een nieuw ‘prime-abonnement’ voor frequent flyers. De meningen zijn verdeeld.

Prijsvechter Ryanair heeft deze week zijn nieuwe ‘Prime’-service, een abonnement waarmee frequente reizigers onder andere gereserveerde stoelen en een reisverzekering ontvangen, gelanceerd. Leden zullen tevens ‘regelmatig’ per e-mail op de hoogte gebracht van aankomende exclusieve ticketdeals en andere aanbiedingen. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel korting deze vluchten zullen hebben.

Tegen een tarief van €79 op jaarbasis kan een select gezelschap Ryanair-passagiers lid worden van de club. Ryanair ‘Prime’ is namelijk beperkt tot 250.000 leden en werkt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

De maatschappij stelt dat het abonnement een mogelijke besparing op van €420 per jaar oplevert voor wie twaalf keer vliegt. Vanaf drie vluchten per jaar zou de reiziger een voordeel van €105 hebben en daarmee het abonnement hebben ‘terugverdiend’.

Of het plan van de maatschappij van de markante CEO Michael O’Leary aan zal slaan moet nog blijken. Op social media laten verschillende mensen zich kritisch uit. Ze zien de toegevoegde waarde van het abonnement niet of zijn na het aangaan van het abonnement ontevreden over de geboden voordelen.

Hi Ryanair. @Ryanair . I joined Ryanair Prime this morning but no reductions in seat prices showing up when I book flights? . Folks might be better paying for Ryanair Plus and ignore this 79 euro Prime Fee ? I feel duped .— Adam (@iffabug) March 25, 2025