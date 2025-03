Wie bouwt de nieuwe straaljager voor de U.S. Navy?

De Amerikaanse marine staat op het punt bekend te maken welke fabrikant de volgende generatie gevechtsvliegtuigen voor vliegdekschepen mag gaan bouwen. Boeing, Lockheed Martin en Northrop Grumman zijn nog in de race.

De U.S. Navy staat voor een belangrijke keuze: wie bouwt de opvolger van de belangrijke Super Hornets die de machtigste marine ter wereld inzet vanaf haar vliegdekschepen? Volgens ingewijden wordt deze week nog bekend welke vliegtuigbouwer het contract in de wacht zal slepen. Binnenkort wordt namelijk de winnaar van de Engineering and Manufacturing Development (EMD)-fase bekendgemaakt. Dit is een belangrijke mijlpaal voor het F/A-XX-programma, dat uiteindelijk de F/A-18E/F Super Hornet moet vervangen. In de eerste fase gaat het om een contract van enkele miljarden dollars, maar over de komende decennia kan dat bedrag substantieel oplopen.

De nieuwe straaljager zal naar verwachting beschikken over geavanceerde stealth-technologie, een groter bereik en uithoudingsvermogen, en mogelijkheden om naadloos samen te werken met zowel onbemande toestellen als de luchtverdedigingssystemen van Amerikaanse vliegdekschepen.

Grote namen in de race

Volgens bronnen rondom het besluit liggen Boeing, Lockheed Martin en Northrop Grumman nog in de race. Boeing kreeg recent een boost toen het het F-47-contract van de Amerikaanse luchtmacht binnenhaalde, ondanks interne tegenslagen zoals een staking en problemen met onder andere de Starliner-capsule en KC-46 tanker. Ook produceert Boeing de MQ-25 Stingray, een onbemand tankvliegtuig voor vliegdekschepen.

Northrop Grumman brengt veel ervaring mee op stealthgebied, met als paradepaardjes de B-2 Spirit en de nieuwe B-21 Raider. Lockheed Martin, bekend van de F-35, werd in eerste instantie als een sterke kandidaat gezien, maar lijkt moeite te hebben gehad om aan specifieke eisen van de marine te voldoen. Zo zouden het radarsysteem en de mogelijkheden voor deklandingen tekortschieten. Volgens een eerder bericht van Reuters zou Lockheed inmiddels uit de race zijn, maar een officiële bevestiging van de marine ontbreekt nog.

Lucratieve deal

Het F/A-XX-programma, goed voor potentieel honderden miljarden dollars over de hele looptijd, is een cruciaal onderdeel van de Amerikaanse strategie om China het hoofd te bieden in de Indo-Pacific. De eerste F/A-XX-toestellen worden pas in de jaren 2030 in actieve dienst verwacht. De huidige F/A-18’s blijven vermoedelijk tot in de jaren 2040 operationeel. Het nieuwe toestel wordt gezien als essentieel voor de toekomstige slagkracht van de Amerikaanse marine, met een sterke nadruk op stealth en samenwerking met onbemande systemen.