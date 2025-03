Airbus werkt aan nieuw toestel

De A320neo rolt nog maar een paar jaar uit de fabriekshallen maar bij Airbus wordt al verder gekeken: aan een opvolger wordt hard gewerkt.

Airbus ontwikkelt een geheel nieuw model vliegtuig dat de succesvolle A320neo-familie moet opvolgen. Het doel: een brandstofbesparing van 20 tot 30 procent en een ontwerp dat volledig klaar is voor de toekomst van duurzaam vliegen. Programmaleider Karim Mokaddem sprak op 25 maart in Toulouse over het project, dat voorlopig “Future Aircraft” of “Next Generation Single Aisle” wordt genoemd. Marktintroductie wordt tegen het einde van de jaren 2030 verwacht.

Het nieuwe toestel zal volledig kunnen vliegen op duurzame brandstof (SAF) en krijgt een fundamenteel ander ontwerp. Zo worden de vleugels ‘lang en slank’, aldus Sue Partridge, hoofd van het Wing of Tomorrow-project. Dit zorgt voor minder luchtweerstand en meer lift. Dankzij nieuwe lichtgewicht materialen, zoals thermoplastische composieten uit biomassa, blijft het gewicht beperkt. Vanwege de grotere spanwijdte zullen de vleugels inklapbare tips krijgen – een primeur voor een narrowbody-toestel.

Motoren

Een belangrijk onderdeel van het project is de ontwikkeling van een zogenaamd open-fan-motor waarbij de bladen niet in een omhulsel zitten. Dit ontwerp is in potentie veel efficienter dan hedendaagse motoren. Airbus werkt hiervoor samen met motorenbouwer CFM International (GE Aerospace en Safran). Volgens GE zijn de eerste testresultaten veelbelovend, met demonstratievluchten gepland tegen het einde van het decennium, onder andere met een aangepaste Airbus A380 als testplatform. Waar de motoren precies worden geplaatst, is nog niet besloten. Mogelijke opties zijn onder de vleugels, erbovenop (zoals bij shoulder wing-ontwerpen) of aan de achterkant van het toestel. De toepassing van open-fan-technologie vereist bovendien extra structurele versterking van de romp, voor het geval een fanschoep loskomt. Airbus wil de bladen ultralicht maken en rekent op slimme detectiesystemen om technische problemen vroegtijdig op te sporen.