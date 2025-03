Vliegtuigen botsen tegen elkaar bij training

Tijdens een oefenvlucht van Patrouille de France, het demonstratieteam van de Franse luchtmacht, zijn twee Alpha Jets in de lucht met elkaar in botsing gekomen. Het incident vond plaats nabij Saint-Dizier, in het oosten van Frankrijk. Drie inzittenden wisten zich met hun schietstoel in veiligheid te brengen en worden momenteel medisch verzorgd.

Op videobeelden die op X zijn verschenen, is te zien hoe twee toestellen uit de formatie van Patrouille de France met elkaar in botsing komen en vervolgens uit elkaar breken. De Franse minister van Defensie, Sébastien Lecornu, bevestigde het incident op sociale media en liet weten dat de hulpdiensten onmiddellijk werden ingeschakeld. https://twitter.com/ludovicbarbier5/status/1904551198637597024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1904551198637597024%7Ctwgr%5E63a52cb2458f3576e5f48680cf56435973d16a11%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftheaviationist.com%2F2025%2F03%2F25%2Fpatrouille-de-france-collision%2F

Volgens een woordvoerder van de Franse lucht- en ruimtevaartmacht konden twee piloten en een passagier zich tijdig uit het toestel redden. Ze zijn bij bewustzijn en ontvangen medische zorg. Een van de vliegtuigen kwam na de botsing neer op een silo van een industrieel complex, wat brand veroorzaakte. Het andere toestel zou in een nabijgelegen kanaal zijn geland. Er zijn geen meldingen van slachtoffers op de grond.

Het incident vond plaats in de buurt van luchtmachtbasis 113, vier kilometer ten westen van Saint-Dizier. Op deze basis zijn squadrons gestationeerd die opereren met Dassault Rafale-gevechtsvliegtuigen.

Patrouille de France is het demonstratieteam van de Franse lucht- en ruimtevaartmacht en wordt vaak vergeleken met de Britse Red Arrows en de Italiaanse Frecce Tricolori. De groep werd opgericht in 1931 en vliegt sinds 1981 met de Dassault/Dornier Alpha Jet.