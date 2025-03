Boeing 777X vol in de remmen

Boeing lijkt vooruitgang te boeken met tests in aanloop naar de uiteindelijke certificering van de Boeing 777X. De nieuwste generatie van de succesvolle 777-serie kende een stormachtige ontwikkelingsgeschiedenis.

Boeing heeft indrukwekkende beelden gedeeld van een remtest. Tijdens de tests op Clinton Sherman Airport worden de remmen van de 777X onder toezicht van de FAA tot het uiterste getest. De remtests van de 777X zorgen ervoor dat het remsysteem van het toestel voldoet aan de veiligheids- en prestatie-eisen die nodig zijn voor certificering door de FAA.

WH001 (N779XW) is at Clinton Sherman Airport for certification brake testing with FAA oversight.



