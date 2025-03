Foto’s: Transavia A321neo voorzien van ‘iconische’ retro-livery

De Airbus A321neo van Transavia die een retro-livery krijgt, is inmiddels in Hamburg voorzien van de beschildering.

Het ontwerp van de retro-livery is geïnspireerd door de iconische Transavia-huisstijl uit 1966, ontworpen door Thijs Postma. Binnenkort rolt de nu al eyecatcher te noemen A321neo uit de hangar voor de volgende stap in het leveringsproces. Het toestel moet deze zomer aan Transavia worden afgeleverd en wordt geregistreerd als PH-YHD.