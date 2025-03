Transavia-passagier achter de tralies

Een man uit Utrecht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, nadat hij extreme agressie vertoonde aan boord van een Transavia-vlucht van Schiphol naar Faro. Zijn gedrag dwong de piloten tot een noodlanding in Porto. De man moet bovendien ruim 3600 euro schadevergoeding betalen aan de luchtvaartmaatschappij.

‘Ik ga jullie allemaal doodmaken’, schreeuwde de man tijdens de vlucht. Getuigen melden dat hij passagiers en bemanningsleden uitschold, schreeuwde, schopte en spuugde. Een politieagent die toevallig aan boord was, moest hem samen met vier andere passagiers in bedwang houden en provisorisch vastbinden.

Toen de gezagvoerder zag dat de situatie escaleerde en de veiligheid van de bemanning en passagiers in gevaar kwam, besloot hij om een noodlanding te maken in Porto. Daar werd de agressieve passagier overgedragen aan de Portugese politie. Vervolgens kon de Transavia-vlucht alsnog doorvliegen naar Faro.

Het incident staat niet op zichzelf. De Nederlandse Luchtvaartautoriteit (ILT) registreerde in 2024 1440 meldingen van passagiers die zich misdroegen aan boord van een vlucht. Dit is een stijging van 27 procent ten opzichte van een jaar eerder en bijna een verdubbeling vergeleken met 2019.

Volgens de ILT is er niet alleen sprake van een toename van agressie, maar wordt er ook vaker melding gemaakt van incidenten. De meeste meldingen gaan over het niet naleven van veiligheidsregels, zoals roken, vapen en het niet respecteren van bagageregels. Daarnaast komt verbaal en fysiek geweld tegen bemanningsleden steeds vaker voor.

De zaak kwam maandag voor de rechter in Haarlem. Tijdens de zitting toonde de verdachte weinig inzicht in zijn gedrag en bagatelliseerde hij het incident. Hij beweerde dat er slechts sprake was van een ‘woordenwisseling’. De rechter geloofde dat niet en oordeelde dat zijn agressieve gedrag de veiligheid van de vlucht in gevaar bracht.