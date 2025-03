Welles-nietes met Madlener om krimp Schiphol

Minister Madlener heeft gereageerd op het schriftelijke vragenvuur vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van de kritiek die Brussel had op zijn krimpplannen voor Schiphol. De minister voorziet geen problemen en wil vaart maken met de krimp.

Het is druk in Den Haag op het dossier rond de krimp van Schiphol. Eerder deze maand werden de krimpplannen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door de Europese Commissie (EC) teruggewezen naar de tekentafel. Volgens Brussel voldeed het Actieplan Omgevingslawaai Schiphol 2024-2029 van minister Barry Madlener (PVV) niet aan de zogeheten Balanced Approach. In een brief aan de Kamer leek Madlener de kritiek vanuit Europa eerder echter grotendeels weg te wuiven. Verschillende fracties kwamen hierop vorige week met een flink aantal kritische vragen aan het adres van de minister.

In zijn schriftelijke beantwoording lijkt Madlener echter nog steeds niet erg onder de indruk. De minister is nog altijd voornemens zijn krimpplannen ongewijzigd door te zetten. De scrupules van Brussel en de Kamer lijken hem daarbij niet te hinderen. Waar Brussel bijvoorbeeld stelt dat I&W de potentiële positieve geluidseffecten van vlootvernieuwing niet afdoende meegewogen heeft wijst de minister dit resoluut van de hand. Dit echter zonder al te veel uitleg te geven aan de Kamer hoe hij en de Europese Commissie zo van inzicht daarover kunnen verschillen: ‘Er is geen sprake van het slechts ten dele meenemen van autonome vlootvernieuwing’. Het lijkt op een soort welles-nietes-situatie tussen Brussel en het ministerie.

Geen historische slots in de prullenbak

Toch lijkt er voor de luchtvaartsector wel nieuws te zijn. JA-21 en de VVD informeerden vorige week naar de voorbereiding op juridische stappen door andere landen als Nederland niet gaat voldoen aan de Balanced Approach en maatschappijen historische slots moeten opgeven. Gezien de geluiden die onder andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen eerder hebben laten horen is dit inderdaad geen ondenkbaar scenario. De minister komt in zijn beantwoording echter met ogenschijnlijk goed nieuws op dat dossier: ‘De slotcoördinator heeft een plan voorgelegd waarmee het niet alloceren van slots waar historische aanspraken op zijn niet nodig zal zijn om tot de vereiste reductie te komen.’

De minister heeft haast

Naast de inhoudelijke vragen en bezwaren van de verschillende Kamerfracties benadrukten vooral de VVD en het CDA dat zij graag zouden zien dat de minister zijn gewijzigde plannen en reactie naar Brussel eerst langs de Kamer laat gaan. Of minister Madlener hier gehoor aan zal geven lijkt niet zeker. De minister geeft namelijk aan haast te hebben. ‘Om per november 2025 het maximumaantal vliegtuigbewegingen te kunnen vastleggen, is een versnelde wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit nodig. Hiervoor geldt een krap tijdspad. Om dit tijdspad te halen, wordt op 3 april de voordracht voor de Raad van State in procedure gebracht.’