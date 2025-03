Zak geld voor nieuwe Fokker

Fokker Next Gen ontvangt een tweede subsidie van 16,6 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds voor de verdere ontwikkeling van een innovatief waterstofvliegtuig. Het groene Nederlandse vliegtuig zou mogelijk in Eelde gebouwd kunnen worden.

Een Nederlands vliegtuig op waterstof? In de toekomst zou het nog wel eens werkelijkheid kunnen worden. Het Nationaal Groeifonds, dat is opgezet om op lange termijn de Nederlandse economie te versterken, investeert in totaal 34,4 miljoen euro in duurzame luchtvaartprojecten. Waar de regering heeft besloten deze subsidiepot voor bedrijven uit te kleden pakken Nederlandse luchtvaartpioniers nog net wat mee. Fokker Next Gen, gevestigd in Hoofddorp, kreeg eerder in 2023 al 25 miljoen euro toegekend voor de ontwikkeling van een waterstofvliegtuig. Nu komt daar nog eens 16,6 miljoen bij.

Waterstofvliegtuig in aantocht

Fokker Next Gen wil in 2032 haar eerste eigen prototype laten vliegen. Het bedrijf wil de vliegtuigen op twee locaties produceren: in Letland en op Groningen Airport Eelde. Vanaf 2035 wil Fokker jaarlijks zo’n 150 nieuw te ontwikkelen toestellen produceren. De helft hiervan zou gemaakt moeten worden op Nederlandse bodem en de andere helft in de Letse fabriek. De Nederlandse start-up heeft specifieke interesse getoond in de Liepaja Speciale Economische Zone (SEZ) aan de westkust van Letland, evenals het nabijgelegen vliegveld van Liepaja. Het hoofdkantoor van de fabrikant zou gevestigd worden bij de productielocatie in Eelde. Daarmee kan de komst van Fokker Next Gen naar Noord-Nederland tot wel 1900 directe banen opleveren.

Fokker 100, Boeing of nieuw prototype?

Aanvankelijk was het plan om de waterstofmotor, ontwikkeld in samenwerking met onder meer Rolls-Royce, in 2027/2028 te testen in een bestaande Fokker 100. In juni vorig jaar werd echter besloten daarvan af te zien. In plaats daarvan zou het bedrijf zich volledig gaan richten op de ontwikkeling van een eigen prototype. Weer later werd bekendgemaakt dat mogelijk een Boeing 777 wordt omgebouwd tot vliegend testplatform voor toekomstige technologieën. Dit zou dan gebeuren in het kader van een consortium dat is verbonden aan het Clean Aviation-programma van de EU.