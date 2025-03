Bestuurders ten einde raad over zonnepanelen Schiphol

Het college van B&W in Haarlemmermeer zegt niet langer te weten hoe de problemen rondom de zonnepanelen op Schiphol langs de Polderbaan op te lossen. Het gemeentebestuur zoekt de antwoorden daarom hogerop.

De Noord-Hollandse gemeente stuurde onlangs een brief aan het kabinet met een oproep zich met de kwestie te bemoeien. Het college vraagt aan minister Madlener van I&W met een juridische basis te komen waarmee het college de problemen structureel kan oplossen. Die zouden er nu niet zijn, aldus Haarlemmermeer.

In de brief schrijft het college dat het gebrek aan wetgeving zorgt voor een moeilijke situatie. ‘Het ontbreken van nationale wetten en regels brengt ons in een zeer lastige positie,’ aldus het college van B&W aan de minister. ‘De oplossingen zijn kostbaar en gaan mogelijk ten koste van het behoud van het zonnepark, terwijl onduidelijk is in welke mate de vliegveiligheid daadwerkelijk in het geding is.’

Daarom wil de gemeente Haarlemmermeer dat de minister van I&W zo snel mogelijk met maatregelen komt opdat het college actie kan ondernemen. Een juridische basis is vooral van belang voor toekomstige zonnepanelen-parken rondom Schiphol. Het betreffende park ligt er al en het college neemt om die reden deze week een besluit over wat te doen met het park in kwestie.

Kortetermijnoplossing

Schiphol hanteert op dit moment reeds een kortetermijnoplossing, in samenwerking met LVNL, KLM en easyJet. Daarbij sluit de Polderbaan als aanvliegroute tussen 10:00 en 12:00 uur op zonnige dagen. Onlangs bleek dat de maatregel, die tot ‘medio maart’ zou gelden, wordt verlengd.

Het probleem dat piloten ervaren is dat de zonnepanelen het zonlicht weerkaatsen waardoor vliegers last hebben van schitteringen. Normaal gesproken zijn zonnepanelen rondom vliegvelden uitgerust met extra diepe groeven waardoor dat probleem uitblijft. De leverancier gaf echter aan dat die soort panelen niet langer te verkrijgen zijn en hij plaatste daarom slechts een folie over de panelen. In totaal gaat het om ruim twintig meldingen van overlast.