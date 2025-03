Brussels Airlines A320 voorzien van Belgisch jasje

Brussels Airlines heeft een nieuw themavliegtuig gepresenteerd. De Airbus A320 is volledig gewijd aan het Atomium, het iconische Brusselse monument met negen bollen. Het ontwerp kwam tot stand via een ontwerpwedstrijd en werd gemaakt door de Waals-Brabantse architect Thomas Faes. View this post on Instagram A post shared by Brussels Airlines (@flyingbrussels)

De officiële onthulling vond woensdag plaats. Dorothea von Boxberg, CEO van Brussels Airlines, gaf aan dat de keuze niet eenvoudig was, maar uiteindelijk logisch aanvoelde. ‘Er zijn in onze identiteit al langer subtiele verwijzingen naar het Atomium, zoals de negen bollen van ons logo,’ verklaarde ze.

Het toestel, dat de naam ‘Atomium’ draagt, zal vandaag zijn eerste commerciële vlucht maken. Het vertrekt ‘s ochtends vanaf Brussels Airport met als bestemming Praag, de hoofdstad van Tsjechië.

Met de introductie van dit vliegtuig krijgt de ‘Belgian Icons’-vloot van Brussels Airlines een nieuw lid. Eerder verschenen al het Kuifje-vliegtuig ‘Rackham’, het Tomorrowland-toestel ‘Amare’ en ‘Trident’, het officiële vliegtuig van de Rode Duivels en de Red Flames. In november zal daar nog een vijfde themavliegtuig aan worden toegevoegd.

Het Atomium werd oorspronkelijk gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel en stelt een sterk uitvergroot ijzerkristal voor. In 2024 trok het monument een recordaantal bezoekers: meer dan 844.000 mensen bezochten de bollenconstructie.