Canada-VS-vliegreizen storten in een dal

Sinds het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten, stort het aantal boekingen vanuit Canada naar de V.S. in. Duiders wijzen naar de verslechterende relatie tussen beide landen als boosdoener.

Analysebedrijf OAG, dat zich focust op achtergrond-data in de luchtvaart, voerde een onderzoek uit naar de het aantal boekingen tussen Canada en de Verenigde Staten. Daarbij nam het onderzoek maart als referentiemaand en keek het vooruit tot en met september. Wat opvalt is een groot verschil tussen het aantal gemaakte boekingen dit jaar ten opzichte van een jaar eerder.

Het meest opvallende verschil is zichtbaar in april. In maart 2024 maakten reizigers ruim 1,2 miljoen boekingen tussen Canada en de V.S. Een jaar later is het aantal boekingen gedaald naar slechts een kleine 296 duizend. Hetzelfde patroon is zichtbaar voor elke andere maand die de onderzoekers bekeken. Bij elkaar genomen komt het neer op een daling van ruim zeventig procent ten opzichte van een jaar eerder.

Veranderende blik

Canadese luchtvaartmaatschappijen reageren door hun focus deels te verleggen. Meer Canadese reizigers geven aan vluchten te boeken naar Mexico, de Caraïben en Europa terwijl zij de V.S. links laten liggen. Dat is tevens te zien in de cijfers. Het aantal beschikbare stoelen op vluchten naar de V.S. daalt de komende maanden met gemiddeld drie procent.

Vooral WestJet verlegt haar focus naar Europa. De Canadese budgetvlieger voegde al ruim honderd vluchten toe aan haar Europese netwerk. Vooral steden op de Britse eilanden lijken ervan te profiteren. Air Canada zeilt nog niet in het kielwater van WestJet, dat is vooral het gevolg van de beperkte slotcapaciteit op Europese luchthavens én Star Alliance-bondgenoot United Airlines.

Handelsoorlog

Trump voerde begin maart hoge importheffingen in op producten uit Canada. De toenmalig Canadese premier Trudeau sloeg daarop terug met eigen importheffingen en vertolkte een speech waarin hij zich direct tot de Amerikanen richtte. Hij benadrukte daarin dat Canada ‘de trouwste vriend, de trouwste bondgenoot’ van de VS was. Sindsdien geldt in Canada een grootschalige consumentenboycot van Amerika.