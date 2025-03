‘Crash Litouwen waarschijnlijk menselijke fout’

Op 25 november 2024 stortte een Boeing 737-400 SF van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Swiftair neer tijdens de nadering van landingsbaan 19 op de luchthaven van Vilnius, Litouwen. Het vrachtvliegtuig was onderweg vanaf Leipzig in opdracht van DHL.

Ongeveer 1,6 kilometer voor de landingsbaan crashte het toestel en kwam het in botsing met een woonhuis nabij de luchthaven. De Litouwse autoriteiten bevestigden later dat een van de piloten, een Spaans staatsburger, om het leven kwam. De overige drie bemanningsleden, met Litouwse, Duitse en Spaanse nationaliteiten, raakten gewond, maar overleefden de crash.

Op 26 maart gaf de Litouwse procureur-generaal een update over het lopende onderzoek. Op basis van verhoren, inspecties op de plaats van het ongeval, gegevens van de vluchtrecorders en andere bronnen, concludeerden onderzoekers dat de waarschijnlijke oorzaak van de crash het uitvallen van het hydraulische systeem was. Dit systeem is verantwoordelijk voor het uitklappen van de kleppen, en een defect hieraan kan hebben geleid tot het verlies van controle over het toestel. Andere mogelijke oorzaken zijn inmiddels uitgesloten.

Het Openbaar Ministerie in Litouwen heeft de Spaanse autoriteiten verzocht om aanvullende onderzoeksmaatregelen uit te voeren via een Europees onderzoeksbevel. Onder meer de tweede piloot, die de crash overleefde en momenteel in Vilnius wordt behandeld, zal worden verhoord. ‘Deze stap is noodzakelijk om de omstandigheden van het ongeluk grondig te onderzoeken. Op basis van de huidige informatie lijkt een menselijke fout de meest waarschijnlijke oorzaak,’ aldus de openbare aanklager.