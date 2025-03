Nederlandse F-35’s in actie tegen Russen

Enkele van de in Estland gestationeerde Nederlandse F-35’s onderschepten afgelopen week Russische gevechtsvliegtuigen. Het is niet de eerste keer dat de machines in actie komen.

Volgens berichtgeving van Defensie stegen de Nederlandse straaljagers op omdat Russische gevechtsvliegtuigen de grenzen van het NAVO-gebied opzochten. De F-35’s onderschepten de Russische machines boven de Oostzee en begeleidden hen langs de grens van het bondgenootschap. De situatie eindigde zonder al teveel spanning.

Volgens het ministerie kwamen de vliegers voor de twaalfde keer in actie sinds het begin van de missie in december. Bij de acties onderschepten Nederlandse F-35’s in totaal 22 Russische vliegmachines, waaronder Su-24MR-gevechtsvliegtuigen en Antonov-transportvliegtuigen.

Snelle reactie

Defensie heeft sinds eind november vier F-35’s gestationeerd in het Estse Ämari. Het detachement van de luchtmacht bestaat uit zo’n 90 tot 150 militairen. Tot en met 31 maart dit jaar monitoren de straaljagers het NAVO-luchtruim boven de Baltische Staten. Daarbij staan ze klaar voor een Quick Reaction Alert (QRA). Wanneer die wordt geactiveerd, kunnen twee F-35’s binnen enkele minuten in de lucht hangen om een vliegtuig te onderscheppen.

De eerste QRA kwam al kort na het begin van de missie in december. Minister van Defensie Ruben Brekelmans (VVD) deelde toen ook foto’s vanuit de cockpit van de F-35’s. Daarop is te zien hoe de Nederlandse machines onder andere Russische spionagevliegtuigen het NAVO-luchtruim uitloodsten. Deze werden teruggebracht naar internationale wateren boven de Oostzee.

Brekelmans prees destijds de inzet van de Koninklijke Luchtmacht. ‘Dit is waarom onze mensen er zijn: het beschermen van ons gezamenlijk luchtruim tegen Russische dreigingen. Zoals vrijdag wederom bleek zijn de Russische strijdkrachten op allerlei manieren actief in de buurt van NAVO-luchtruim. Onze bondgenoten in de Baltische staten zijn blij met onze inzet. Ik ben trots op onze mensen die meteen hun waarde voor onze veiligheid konden laten zien.’