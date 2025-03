Zien: grootste vliegtuig ‘ooit’ landt op London City

De stadsluchthaven van Londen (LCY) ontmoette dinsdag het grootste toestel in haar geschiedenis. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Helvetic kwam op bezoek met haar Embraer E195-E2.

Vlucht LX456 verwelkomde passagiers in Zürich met koffie en croissants en vertrok om 11:30 richting de Britse hoofdstad. Rond het middaguur vloog de Embraer E195-E2, registratie HB-AZI, tussen de wolkenkrabbers van London en boven de Thames waarna het toestel precies om 12:00 uur lokale tijd de grond raakte. Met 41,5 meter was het grootste reguliere lijnvliegtuig op LCY een feit.

Dat het een bijzondere vlucht was, bleek wel door de passagiers in de eerste klas. Behalve directeur Tobias Pogorevc en voorzitter van de raad van bestuur Leonardo de Luca, liet ook eigenaar Martin Ebner de ongeveer 75 minuten durende vlucht naar de Britse hoofdstad niet aan zich voorbijgaan. Heen en weer, natuurlijk.

#BREAKING



A Helvetic Airways acaba de pousar com o jato Embraer E195-E2 em London City, marcando o início dos voos comerciais da aeronave no local e se tornando o maior avião a operar regularmente nesta desafiador aeroporto londrino pic.twitter.com/mZYlfVXDyB— AEROIN (@aero_in) March 26, 2025

A bit avgeeky but we’re at London City to see the first ever use of the larger Embraer 195, operated by Helvetic for SWISS pic.twitter.com/VrS0WCF3oO— Head for Points (@HeadForPoints) March 26, 2025

“De grootste“

London City Airport staat bekend om de enorm steile aanvliegroute en de relatief korte landingsbaan van 1508 meter. Het vliegveld kreeg pas twee jaar geleden een vergunning voor de E-195 E2. Verder zijn kleinere Embraer-modellen, Airbus A220-100’s, A318’s, en privéjets welkom op de luchthaven. City werkt hard aan een vergunning voor de Airbus A320neo.

Ondanks de twee jaar oude vergunning, is Helvetic de eerste airline die het toestel inzet naar London City. De machine was voorzien van een speciale sticker: “E195-E2, Largest Aircraft in LCY”. ‘Dat deden onze onderhoudsmedewerkers in de laatste nachtdienst’, prees topman Pogorevc zijn team. ©London City Airport

De machine blijft voorlopig ook wel de grootste op LCY. Want, zelfs als de A320neo goedgekeuring krijgt, is de Airbus met haar 37,6 meter in lengte iets korter dan de E195-E2. Pogorevc zegt eveneens open te staan voor chartervluchten vanaf LCY. ‘Met een vliegtuig met 134 zitplaatsen zijn we erg interessant voor touroperators en chartermakelaars.’

Vanaf Nederland is LCY op drie manieren te bereiken; ofwel vanaf Amsterdam ofwel Rotterdam. Amsterdam wordt door zowel British Airways als KLM met het Londense stadscentrum verbonden. KLM vliegt doordeweeks acht keer per dag naar LCY en British Airways verbindt AMS met LCY vijf keer per dag. Rotterdam wordt eveneens door BA verbonden, er zijn twee dagelijkse vluchten beschikbaar.