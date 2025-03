A321 cirkelt rond voor kust Israël

Een Airbus A321 van ITA Airways werd donderdag bevolen een holding pattern aan te houden voor de kust van Israël. De reden daarvoor waren afgevuurde raketten vanuit Jemen.

Vlucht AZ806 vertrok donderdag 27 maart om 09:25 uur vanaf de luchthaven van Rome Fiumicino. De ITA Airways Airbus A321, registratie EI-HXD, vloog over de Tyrreense, Ionische en Egeïsche zee richting de Israëlische badplaats Tel Aviv.

Rond 13:00 uur kreeg de machine een melding een holding pattern aan te houden. Dat houdt in dat een vliegtuig in een specifiek patroon rond een vast punt vliegt, wachtend op verdere instructies van de luchtverkeersleiding. Na een halfuur wachten waarin de A321 vier en een halve ronde vloog, vervolgde de machine haar route richting Israël. Daar landde het toestel tegen 13:45 uur lokale tijd.

Jemenitische raketten

Italiaanse media melden dat het vliegtuig een wachtpatroon moest aanhouden omdat er Jemenitische raketten op Israël afkwamen. De A321 moest de aanval afwachten om een veilige landing te garanderen in Tel Aviv. De Houthi rebellen in dat land voeren sinds het begin van de oorlog in de Gazastrook raketaanvallen uit op Israël.

ITA Airways reageerde op het incident: ‘Als reactie op recente berichten in de media over ITA Airways-vlucht AZ806, onderweg van Rome-Fiumicino naar Tel Aviv. Die moest vanwege twee raketten vanuit Jemen over zee worden omgeleid. De maatschappij benadrukt dat de A321, na een korte wachttijd, om 13:45 uur alsnog veilig was geland.

Volgens ITA Airways zijn er geen verdere incidenten geweest en zijn er geen gewonden gevallen aan boord van de A321. De luchtvaartmaatschappij blijft de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten ‘nauwlettend’ volgen en gaat mogelijke consequenties voor haar operaties heroverwegen.