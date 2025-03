Eén veelklager Schiphol verantwoordelijk voor 11.000 klachten per jaar

Ook in 2024 maakten bewoners bij Schiphol weer volop melding van overlast door de luchthaven. In hetzelfde patroon als Rotterdam The Hague Airport blijkt een klein groepje veelklagers verantwoordelijk voor een groot aantal klachten.

In het gebruiksjaar 2024, dat liep van november 2023 tot en met oktober 2024, kwamen er 379.000 klachten binnen. Die waren afkomstig van in totaal 11.523 omwonenden. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Het aantal klachten is een stijging van acht procent ten opzichte van een jaar eerder. Vergelijkbaar met de toename van het aantal vluchten over het afgelopen jaar.

Van de 379.000 klachten die binnenkwamen, waren ruim 144.000 meldingen ingediend door een klein groepje veelklagers bestaande uit 95 man. Zo diende een inwoner uit Diemen ruim 11.000 klachten in over het afgelopen jaar: een gemiddelde van dertig klachten per dag. Ook andere excessen zijn zichtbaar in de cijfers.

De bewoners in de regio volgen daarmee hetzelfde patroon als veelklagers uit Rotterdam. In de wijken rondom het Rotterdamse vliegveld is meer dan de helft van de meldingen afkomstig van een select clubje van 39 huishoudens.

Grote overlastgever

Vooral één toestel bleek favoriet te zijn onder de veelklagers: de Boeing 747-400F. Net als andere jaren voert de Jumbojet het lijstje aan; de gehele top twintig meest gemelde vluchten staat vol met 747’s. Op den duur verdwijnt de Jumbojet van Schiphol. Onder andere de komst van de A350F bij Air France-KLM draagt daaraan bij en op de luchthaven gelden hoge havengelden voor de Jumbojet.

Tevens blijkt uit de cijfers een vermindering van overlast door de komst van nieuwe toestellen. De gegevens tonen dat de nieuwste generatie vliegtuigen vele malen minder meldingen van overlast binnenkregen. Met de komst van meer nieuwe Airbussen voor KLM en Transavia, daalt de overlast des te meer.