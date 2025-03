Gemeente vindt oplossing voor zonnepanelen Schiphol

Donderdagavond maakte de gemeente Haarlemmermeer bekend een oplossing te hebben gevonden voor het probleem met de zonnepanelen bij Schiphol. Het dossier houdt Haarlemmermeer al weken bezig.

Het college van B&W zegt in overleg te zijn met de eigenaar van het zonnepark om het deels te demonteren. Daarbij zouden vijfduizend zonnepanelen die voor overlast zorgen bij de Polderbaan tijdelijk verwijderd worden. De gemeente is op dit moment in gesprek met eigenaar DGEC maar, ‘Er moet eerst overeenstemming zijn, voordat men kan starten met demontage. Eigenaar DGEC wordt daarbij schadeloos gesteld.’

Hoelang het hele demontage-proces gaat duren, blijft onduidelijk. Haarlemmermeer benadrukt dat er tijd overheen kan gaan voordat de overlastgevende zonnepanelen weg zijn. Tevens bevestigt de gemeente ervan bewust te zijn dat demontage tienduizenden euros kan kosten. De bouw van de resterende panelen gaat wel door, die zorgen niet voor overlast. Er zijn inmiddels 75.000 zonnepanelen aangelegd rondom de luchthaven, dat aantal verdubbelt op den duur.

Diepe groeven

Het probleem dat piloten ervaren is dat de zonnepanelen het zonlicht weerkaatsen waardoor de vliegers last hebben van schitteringen. Normaal gesproken zijn zonnepanelen rondom vliegvelden uitgerust met extra diepe groeven waardoor dat probleem uitblijft. De leverancier gaf echter aan dat die soort panelen niet langer te verkrijgen zijn en hij week daarom uit naar een ander soort glas. In totaal gaat het om ruim twintig meldingen van overlast.

De gemeente wist lange tijd niet wat ze aanmoest met de zonnepanelen. Woensdag werd duidelijk dat het college van B&W een brief stuurde naar de minister. Daarin riepen de bestuurders op met duidelijke wetgeving te komen. De gemeente Haarlemmermeer beargumenteert dat er onvoldoende duidelijkheid is omtrent kwaliteitseisen want ze acht ‘juridische grondslag’ nodig.

‘Siësta’

Op dit moment sluit de Polderbaan tussen 10:00 uur en 12:00 uur op zonnige dagen. Die maatregel zou ‘medio maart’ ten einde komen maar eerder bleek al dat dit niet zou lukken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zegt de ‘siësta’ op de Polderbaan graag te willen behouden. De gemeente en luchtvaartsector vinden dat echter onacceptabel. Niet alleen komt de tweede ochtendspits in het geding door de maatregel, maar ook andere landingsbanen krijgen te maken met extra overlast voor omwonenden.