KLM-concurrent breidt uit op Schiphol

De Griekse luchtvaartmaatschappij SKY Express versterkt haar aanwezigheid op Schiphol. Sinds november vliegt de prijsvechter vier keer per week tussen Amsterdam en Athene, maar vanaf 1 mei wordt deze frequentie verhoogd naar zes vluchten per week. Dit blijkt uit een aankondiging van Schiphol. De extra vluchten worden uitgevoerd met een Airbus A320neo, die plaats biedt aan maximaal 186 passagiers.

Na de eerste vlucht van Athene van Schiphol, sprak Vasilis Krasanakis, Network Planning and Pricing Manager bij SKY Express, zijn enthousiasme uit over de route: ‘Toen we in 2021 begonnen met onze internationale uitbreiding, stond Amsterdam hoog op onze lijst als bestemming vanaf Athene. Helaas liep deze route drie jaar vertraging op, maar nu is het zover: we verbinden Amsterdam met de populaire Griekse eilanden en bieden het grootste binnenlandse netwerk van Griekenland aan Nederlandse reizigers.’

Met de frequentieverhoging wordt SKY Express een nog grotere concurrent op de route tussen Schiphol en Athene. De airline neemt het op tegen gevestigde spelers als KLM, Transavia en Aegean Airlines. In totaal worden er komende zomer dagelijks zes retourvluchten uitgevoerd tussen beide hoofdsteden.

SKY Express voert al langer seizoensvluchten uit vanaf Schiphol naar populaire Griekse bestemmingen zoals Kreta. De uitbreiding van de lijndienst naar Athene en de toename van de frequentie duiden op sterke boekingscijfers en een groeiende vraag naar de verbinding. Voor Nederlandse reizigers biedt SKY Express niet alleen een directe route naar Athene, maar ook toegang tot 33 binnenlandse bestemmingen in Griekenland, waaronder Mykonos, Karpathos en Kos. Daarnaast kunnen passagiers via Athene doorreizen naar andere internationale bestemmingen zoals Larnaca, Jerevan, Tbilisi, Tirana en Istanbul.