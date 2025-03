‘Sigarenbandje’ Transavia in stukjes | Video

Ruim vier maanden geleden werden de laatste Boeing 737-700’s van Transavia uit dienst gehaald. Ook het ‘Sigarenbandje’, het toestel met de oude huisstijl. Transavia publiceerde onlangs verschillende foto’s waarop het toestel in stukjes te zien is.

De PH-XRY vertrok op 6 november vorig jaar naar vliegveld Twente. Daar wordt de machine door AELS (Aircraft End of Life Solutions) geschrapt en gerecycled. Dat proces vond de afgelopen vier maanden plaats. In de tussentijd haalde AELS meer dan duizend onderdelen uit het vliegtuig voor recycling, waaronder de motoren. Die zijn terug gegaan naar Transavia.

De romp wordt eveneens grotendeels gerecycled. Er zijn stukken teruggegaan naar Transavia voor trainingsdoeleinden, enkele delen vertrokken naar een universiteit voor onderzoek en verschillende stukken van de romp worden vermaakt tot sleutelhangers voor liefhebbers. Het overgebleven frame gaat naar Riwald Recycling, dat metalen zoals aluminium en koper terugwint.

Transavia toont het hele proces, inclusief de sloop, in een video.

Sigarenbandje

Sinds 2001 vloog de Nederlandse low-cost maatschappij met de Boeing 737-700, waarvan er in totaal tien in gebruik waren, de PH-XRY als een van de laatsten. De machine koos voor het allereerst het luchtruim op 26 februari 2003 en kwam op 12 maart van dat jaar bij Transavia in dienst. De PH-XRY is niet de eerste machine die door een Nederlandse luchtvaartmaatschappij naar AELS is gestuurd voor ontmanteling. De PH-BFR en BFF waren eerder aan de beurt, beide Boeing 747-400’s van KLM.

Kort na de PH-XRY, vertrokken ook haar zusjes, de PH-XRB, XRC en XRX, richting Twente voor ontmanteling. Op dit moment heeft Transavia geen enkele 737-700 in de vloot. Ook de grotere 737-800’s van de maatschappij, waarvan ze er veertig in bezit heeft, vertrekken op den duur. De machines worden allemaal vervangen door Airbus-vliegtuigen uit de A320neo-familie.