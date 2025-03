Corendon kondigt nieuwe routes vanaf MAA aan

Corendon introduceert vanaf het zomerseizoen, dat dit weekend van start gaat, meerdere bestemmingen vanaf Maastricht Aachen Airport (MAA).

Om te beginnen start Corendon vanaf eind volgende maand met vluchten naar de Griekse eilanden Kreta (Heraklion) en Zakynthos. Die eerste gaat 21 april van start en wordt op maandag en vrijdag uitgevoerd. De vlucht vanaf Heraklion, vlucht XR147, vertrekt vroeg in de ochtend en arriveert in de loop van de ochtend op MAA. Na een turnaround van 40 minuten keert vlucht XR148 weer terug naar het Griekse eiland.

De verbinding tussen de Limburgse luchthaven en Zakynthos wordt vanaf 25 april geïntroduceerd en wordt eenmaal per week op vrijdag uitgevoerd. Vlucht CD856 stijgt 12:45 uur lokale tijd op vanuit Zakynthos en landt om 15:10 uur in Maastricht. De CD855 vangt 35 minuten later weer aan en verschijnt 19:55 uur op de Griekse luchthaven.

Burgas

Behalve Heraklion en Zakynthos voegt Corendon in juli en augustus ook nog Burgas aan haar netwerk vanaf MAA toe, een stad aan de oostkust van Bulgarije. Van 22 april tot 6 mei vliegt Corendon ook naar het Turkse Antalya, valt te zien op de ticketverkoop op de website van de luchtvaartmaatschappij. Het is nog onduidelijk welke toestellen Corendon op deze routes gaat inzetten. De airline heeft in haar vloot Boeing 737 MAX-vliegtuigen en een tijdelijk geleasede Airbus A350, al werd die laatste voornamelijk ingezet op vluchten naar het Caribisch gebied.

Ryanair

Behalve Corendon breidt Ryanair eveneens uit op MAA. De low cost carrier, die ook in groten getale op Eindhoven Airport vliegt, voegt Bari (Italië), Porto (Portugal), Girona (Spanje) en Zadar (Kroatië) toe. Het Spaanse Alicante zit reeds in het netwerk van de luchtvaartmaatschappij.