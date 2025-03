Vlootvernieuwing zet door bij KLM

Afgelopen donderdag nam KLM haar vijfde Airbus A321neo in ontvangst. Het is voor de airline het eerste nieuwe vliegtuig dat in 2025 de vloot komt versterken.

Het als PH-AXG registreerde toestel heeft de naam ‘Kleine Zomervlinder’ gekregen. De machine werd afgelopen maand reeds met serienummer MSN12445 in KLM-kleuren gespot. Donderdag was de A321neo klaar voor de ferryvlucht naar Amsterdam. Het vliegtuig steeg 16:35 uur op in zuidwestelijke richting vanaf Hamburg-Finkenwerder Airport in Duitsland en bereikte op weg naar de thuishaven een maximale hoogte van 24.000 voet (omgerekend iets meer dan 7.000 meter). Ter hoogte van Stadskanaal (provincie Groningen) vloog het het Nederlandse luchtruim binnen.

Landing op Schiphol

De A321neo lijnde uiteindelijk op voor de Oostbaan (04/22), met 2.014 meter de kortste landingsbaan van Schiphol. De Oostbaan wordt gewoonlijk gebruikt voor general aviation, privéjets en helikopters. Bij harde zuidwestenwind is deze baan geopend voor het overige vliegverkeer. De PH-AXG is na haar aankomst naar een KLM-hangar op Schiphol-Oost gereden. Onduidelijk is nog wanneer de A321neo haar debuut voor KLM gaat maken.

Arrivée du 5ème A321Neo flambant neuf chez #KLM

PH-AXG “Kleine Zomervlinder” ("Petit papillon d'été")



Les avis des clients sur les 4 premiers #A321Neo ont été élogieux jusqu’à présent ! Un bel avion avec une cabine spacieuse, de grands compartiments à bagages et un confort à… pic.twitter.com/Lu6QXjIM6T— Gate7 (@Gate7aviation) March 28, 2025

[27 March] Delivered – to KLM, Airbus A321NX, PH-AXG, from Hamburg pic.twitter.com/QZtYfyv4j5 — 🛫✈️Nik's News✈️🛬 (@NikPhillips666) March 27, 2025

Vervanging 737NG-vloot

De PH-AXG is de vijfde A321neo voor KLM. Afgelopen zomer ontving de luchtvaartmaatschappij de eerste, de PH-AXA die voorzien werd van de naam ‘Koninginnepage’. Later werden de PH-AXB, PH-AXC en PH-AXD op Schiphol verwelkomd. De vliegtuigen van dit type zullen geleidelijk de Boeing 737NG-vloot vervangen. Dochteronderneming Transavia nam ook al een aantal A321neo’s in gebruik. Een deel van de machines zijn volledig eigendom, terwijl een deel geleased wordt van Air Lease Corporation (ALC). Naar verwachting kan KLM in dit jaar nog zo’n zes à acht neo’s in haar vloot kunnen verwelkomen.