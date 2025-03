KLM voor het eerst naar Engelse luchthaven

Vanmiddag vliegt KLM voor de eerste keer met haar Embraer E175 vanuit Schiphol naar het Engelse Exeter.

Voor nu zet KLM volgens Flightradar24 de E175 met registratie PH-EXR in, die plaats biedt aan 88 passagiers. De heenvlucht vangt 16:15 uur aan vanaf Schiphol. Na een vlucht van iets meer dan anderhalf uur arriveert de E175 in het zuidwesten van Engeland. Na een korte turnaround van een halfuur wordt de E175 klaargemaakt voor terugvlucht KL1102. Wederom bedraagt de vluchtduur anderhalf uur en wordt de E175 om 19:50 uur weer in Nederland verwacht. KLM vliegt iedere dag één keer tussen Schiphol en Exeter. Hoewel uitgegaan wordt dat de maatschappij dit type op deze route inzet, wordt af en toe afgewisseld met de E190, die ruimte heeft voor 100 passagiers.

Uitbreiding in Verenigd Koninkrijk

De luchtvaartmaatschappij maakte halverwege december vorig jaar bekend dat zij in het zomerseizoen uitbreidt naar Exeter. Voorheen verbond FlyBe de Engelse stad met Amsterdam. Echter, toen de airline in 2019 failliet ging, ging de bestemming verloren. Na vijf jaar maakt KLM daar dus weer een einde aan. De route naar Exeter is de achttiende luchthaven in het Verenigd Koninkrijk die KLM bedient. Behalve Exeter doet de maatschappij eveneens Londen Heathrow en City, Bristol, Cardiff, Southampton, Birmingham, Manchester, Leeds, Norwich, Humberside, Teesside, Newcastle, Glasgow, Edinburgh, Aberdeen, Inverness en Belfast aan. Daarmee bedient de maatschappij de meeste Engelse luchthaven van alle luchtvaartmaatschappijen.

Zomerdienstregeling 2025

De extra route naar Exeter maakt deel uit van een uitbreiding van de (zomer)dienstregeling van KLM in Europa. Vanaf vandaag vliegt de luchtvaartmaatschappij naar het Sloveense Ljubljana en het Franse Biarritz. Verder voegt de airline San Diego (Verenigde Staten), Georgetown (Guyana) en Hyderabad (India) toe. Bovendien voert KLM de frequentie naar een groot aantal bestemmingen op.