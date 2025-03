Onaangename verrassing voor KLM-passagier na landing

De Colombiaanse autoriteiten arresteerden vrijdag een van de grootste drugscriminelen ooit, Carlos Lehder. De drugsbaron arriveerde in Bogota vanuit Amsterdam aan boord van een KLM Boeing 787.

Lehder vertrok vanaf Frankfurt, via Schiphol, naar Bogota. Vlucht KL741 arriveerde 14:26 lokale tijd op de luchthaven van Bogota El Dorado. Bij het uitstappen van het KLM-vliegtuig sloeg de Colombiaanse politie de voormalig drugsbaron direct in de boeien. Op een foto is de hoogbejaarde Lehder (77) te zien, te midden van twee politieagenten.

Eilandje

Lehder was een kopstuk van het Medellin-kartel. De drugsbaron kocht in 1987 zelfs een eigen eilandje in de Bahamas waarvandaan hij cocaine- en marihuana-transporten organiseerde. Op 4 februari dat jaar werd hij opgepakt en uitgeleverd aan de VS. Daar kreeg Lehder levenslang maar door een deal te sluiten met justitie mocht hij na 33 jaar vertrekken.

Sinds zijn vrijlating in 2020 woonde de 77-jarige drugsbaron in Duitsland. Hij had zeer waarschijnlijk niet voorzien dat de Colombiaanse justitie nog een appeltje met hem te schillen had. Toch stond hij nog wel op het verlanglijstje van justitie wegens drugsdelicten en wapenhandel. Lehder werd na de landing van zijn KLM-vlucht in de boeien geslagen ©Migración Colombia

Escobar

Drugsbaron Lehder stond in de jaren tachtig samen met Pablo Escobar aan het hoofd van de cocaïne-lijnen richting de VS en West-Europa. De kopstukken van het Medellin-kartel creëerden smokkellijnen via Suriname en de Antillen. Amsterdam gold daarin als spil in het netwerk. Via de Nederlandse hoofdstad verspreidde het kartel de cocaïne door heel Europa.

Eind jaren tachtig begon de jacht op Escobar vanuit de VS steeds feller te worden. Daarom focusten de twee zich meer op West-Europa, waaronder Nederland. Het Medellin-kartel geldt als de eerste criminele organisatie die cocaïne in groten getale op de markt in Nederland bracht. Volgens een Nederlandse politie-informant van de Amerikaanse narcoticabrigade, bracht de drugsbaron in de jaren tachtig zelfs een bezoek aan ons land.