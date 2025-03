Vliegbasis Leeuwarden ontvangt straaljagers voor grote NAVO-oefening | Foto’s

Op maandag 31 maart gaat de grootschalige NAVO-oefening “Ramstein Flag” van start. Gedurende twee weken zullen de deelnemende gevechtsvliegtuigen oefenmissies vliegen, voornamelijk boven de Noordzee, Friesland en Groningen. De meeste vluchten zullen plaatsvinden in de namiddag en avond.

In de afgelopen week kwamen al tientallen toestellen aan op de vliegbasis Leeuwarden. Hoewel Leeuwarden als gastheer fungeert voor de oefening, opereren lang niet alle deelnemende vliegtuigen vanaf de Friese basis. In totaal doen meer dan 90 vliegtuigen en helikopters mee aan de oefening, vanaf twaalf verschillende vliegbases. Achttien NAVO-landen werken mee aan Ramstein Flag (“RAFL” in NAVO-jargon).

Duitse Eurofighter Typhoon landend op Leeuwarden voor RAFL25 © Leonard van den Broek

Duitse Typhoon op vliegbasis Leeuwarden © Leonard van den Broek

‘We zijn er trots op dit jaar gastheer te zijn van Ramstein Flag in Nederland. We zijn klaar om tot het uiterste te gaan, onze grenzen te verleggen en de interoperabiliteit binnen het bondgenootschap te versterken,’ zei luitenant-generaal André Steur, Commandant Luchtstrijdkrachten. ‘Als het er op aankomt, zullen velen op ons [de NAVO] rekenen als First Responder – vanavond nog als het nodig is. Het vermogen en de wil om samen te vechten met geallieerde luchtmachten, zorgt voor afschrikking door de NAVO. Deze high-end oefening biedt een unieke kans voor het bondgenootschap en haar lidstaten om hun paraatheid te vergroten.’

Zweedse JAS-39C Gripen arriveert op Leeuwarden voor RAFL25 © Leonard van den Broek

Op Leeuwarden staan momenteel zo’n veertig deelnemende toestellen, afkomstig uit zeven verschillende landen (Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Verenigde Staten, Zweden en Nederland). Finland en Zweden namen wel eerder deel aan “Frisian Flag” oefeningen op Leeuwarden, maar het is voor het eerst dat dit gebeurt als NAVO-partner. De landen Canada, Denemarken, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Roemenië, Spanje en Turkije vliegen vanaf andere vliegbases. Niet alle landen doen mee met vliegende eenheden. Zo is Polen waarnemend deelnemer (observer). België en Tsjechië vliegen niet mee, maar leveren personeel, bijvoorbeeld voor grondtroepen en radarsystemen. Franse Rafale B landend op Leeuwarden voor RAFL25 © Leonard van den Broek

Voor de Finse luchtmacht is de oefening om meerdere redenen waardevol. Als toekomstige gebruiker van de F-35 kan er getraind worden in het laten samenwerken van vierde generatie (F/A-18 Hornet) en vijfde generatie (F-35) gevechtsvliegtuigen. De “interoperabiliteit” (samenwerking en afstemming) met de luchtmachten van NAVO-partners tijdens grootschalige luchtoperaties kan beoefend worden. Daarnaast kan Finland als kersvers NAVO-lid, de collectieve verdediging en afschrikking van de NAVO benadrukken.

Finse F/A-18 Hornets bij aankomst voor RAFL25 © Leonard van den Broek

Finse F/A-18C Hornet voor de landing op Leeuwarden voor RAFL25 © Leonard van den Broek

Generaal-majoor Timo Herranen, commandant van de Finse luchtmacht, zei hierover: ‘Deelname aan de Ramstein Flag 25 oefening maakt het mogelijk om een grote verscheidenheid aan missies samen met geallieerden te plannen en uit te voeren. Dankzij de verschillende gevechtsvliegtuigen van de partnerlanden kunnen we de prestaties van onze F/A-18 Hornets optimaliseren. Finland zal zich binnenkort aansluiten bij de groeiende Europese F-35 gemeenschap, dus de ontwikkeling van de integratie van gevechtsvliegtuigen van de 4e en 5e generatie is belangrijk voor ons. Inzet op de thuisbasis van de F-35A Lightning II toestellen van de Nederlandse luchtmacht zal de nauwe samenwerking ondersteunen.’