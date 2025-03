Airbus sleept bijzonder contract binnen

Airbus heeft een nieuwe bestelling gekregen vanuit de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het contract heeft een waarde van honderdvijftig miljoen Britse pond (€179 miljoen).

Airbus bouwt een landingsplatform voor een rover genaamd Rosalind Franklin; die moet in de toekomst op Mars landen. Dat maakte het Britse ministerie van Wetenschap, Innovatie en Technologie afgelopen zaterdag bekend. Een rover is een op afstand bestuurbare, mobiele robot die oppervlakten van planeten kan onderzoeken. Airbus bouwt deze rover momenteel in het Verenigd Koninkrijk.

Behalve de rover, wordt ook het landingsplatform in het Verenigd Koninkrijk gebouwd. Dat bevat verschillende onderdelen. Het is duidelijk dat het platform moet beschikken over een landingsstructuur. Verder moet het landingsplatform van 45 meter per seconde aan het einde van de parachute-afdalingsfase vertragen tot minder dan drie meter per seconde. Daarna landt het met behulp van retro-raketten. Daarom voegt Airbus een groot aandrijfsysteem toe voor een laatste remstoot. Bovendien beschikt het landingsplatform over een onderstel dat zorgt voor stabiliteit tijdens de landing.

Roskosmos

De ESA werkt in het project samen met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Aanvankelijk ging het om een samenwerking tussen de ESA en de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos. Echter, toen Rusland in 2022 Oekraïne op grote schaal binnenviel, schortte ESA de samenwerking op. Door het project nu aan Airbus te gunnen, wil de ESA Russische onderdelen vervangen.

De missie genaamd ExoMars gaat op zoek naar tekenen van leven op de rode planeet, zowel vroegere als hedendaagse. De rover heeft de capaciteiten monsters van Mars te verzamelen. Hiermee is de Rosalind Franklin het eerste apparaat dat monsters tot wel twee meter onder het oppervlak kan analyseren. De rover moet in 2028 worden gelanceerd. In 2030 verwacht ESA dat de draagraket landt.