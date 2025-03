‘Enorme kansen’ voor nieuwe stad naast Schiphol

Volgens het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs wordt een ‘voor de hand liggende oplossing over het hoofd gezien.’ ‘Simpele’ maatregelen zouden de bouw van duizenden huizen bij Schiphol mogelijk maken.

Het verminderen van het aantal vertrekroutes kan een forse geluidsreductie opleveren voor Amsterdam Nieuw-West en Nieuw-Vennep. In de brief van het college aan het kabinet wordt gesproken over een voordeel voor zeker ‘tienduizenden’ omwonenden. Doordat de geluidshinder fors wordt verminderd zou er plek vrijkomen voor minimaal zestigduizend nieuwe woningen. De adviseurs stellen voor om minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en minister Madlener van Infrastructuur te helpen met het verder uitwerken van het plan. Ze hopen op die manier concrete maatregelen op te stellen.

Volgens Wouter Veldhuis, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, liggen er ‘enorme kansen’. Hij stelt dat de geluidscontouren van de vertrekroutes kunnen worden verplaatst zonder negatieve gevolgen voor de functie van Schiphol. Het gaat specifiek over de vertrekroutes van de Kaagbaan, Polderbaan en Zwanenburgbaan. Het pad van de Kaagbaan gaat nu nog over Nieuw-Vennep en Hoofddorp, maar zou verder naar het zuiden kunnen worden verplaatst. De routes van de twee laatstgenoemde banen liggen boven Amsterdam Nieuw-West en Amstelveen. Deze kunnen worden verlegd waardoor vliegtuigen om Zaandam en Amsterdam heen vliegen. Door de maatregelen kan bijvoorbeeld het lege gebied tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp worden bebouwd. ‘De urgentie van de ruimtelijke ordening in deze gebieden is groter dan het belang van het kleine stukje omvliegen’, aldus Veldhuis.

Klachten

Jaarlijks komen er altijd veel klachten binnen over geluidshinder. In het gebruiksjaar 2024, dat liep van november 2023 tot en met oktober 2024, kwamen er 379 duizend klachten binnen, afkomstig van in totaal 11.523 omwonenden. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Opmerkelijk: ruim 144 duizend meldingen werden ingediend door een klein groepje veelklagers bestaande uit 95 man. Zo diende een inwoner uit Diemen ruim 11 duizend klachten in over het afgelopen jaar: een gemiddelde van dertig klachten per dag. Vooral één toestel blijkt favoriet te zijn onder de veelklagers: de Boeing 747-400F. Net als andere jaren voert de Jumbojet het lijstje aan; de gehele top twintig meest gemelde vluchten staat vol met 747’s.