‘F-35-fabriek’ Weeze bijna klaar

De nieuwe fabriek van het Duitse bedrijf Rheinmetall AG op Weeze Airport, dat op slechts twee kilometer van de Nederlandse grens ligt, bereidt zich voor de opening. De productie van rompdelen voor de F-35 moet over enkele maanden van start gaan.

Sinds januari zijn al ongeveer 35 vrachtzendingen uit de Verenigde Staten gearriveerd, die grote machines bij de productiehal hebben afgeleverd, zo laat Rheinmetall zien in een exclusieve video. De apparatuur wordt binnenkort geïnstalleerd in de fabriek. Als alle machines staan is de faciliteit klaar om nieuwe F-35-rompen te produceren. Sinds juli 2024 wordt het nieuwe personeel opgeleid om met de apparatuur te kunnen werken. Het bedrijf wil zo garanderen dat de fabriek dit jaar kan starten met haar activiteiten. Wie het afgelopen jaar vanaf Weeze Airport vloog, heeft waarschijnlijk ook de advertenties gezien waarin het bedrijf oproept om in de nabijgelegen hal te komen werken.

Rheinmetall maakte in juli 2023 bekend dat de productiefaciliteit werd gebouwd. Het concern beoordeelde meerdere locaties in Duitsland. Uiteindelijk is Weeze Airport gekozen als de meest geschikte locatie voor de nieuwe fabriek. De fabriek wordt gebouwd in samenwerking met het Amerikaanse Lockheed Martin, de ontwikkelaar van de F-35, en Northrop Grumman, dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met radarsystemen van de straaljager. De nieuwe, ‘ultramoderne’ fabriek moet vanaf juli 2025 tenminste vierhonderd rompsecties gaan produceren voor de F-35. De rompdelen worden niet alleen voor de Bundeswehr, maar ook voor ‘bevriende naties’ van Duitsland gemaakt.

F-35

De Bundeswehr bestelde drie jaar geleden 35 F-35A-straaljagers bij Lockheed Martin om de verouderde Panavia Tornado te vervangen en de nucleaire rol op zich te nemen. De eerste acht toestellen, waarvan de eerste momenteel wordt gebouwd, worden in de VS gestationeerd waar piloten en grondpersoneel worden getraind. De overige machines worden vanaf 2027 op vliegbasis Büchel, in de Eifel, gestationeerd. Duitsland is het tiende Europese land dat met de F-35 gaat vliegen. Door de recente politieke spanningen twijfelde het land of het toestel wel de juiste keuze was. Het Duitse ministerie van Defensie heeft echter bevestigd dat er momenteel geen directe alternatieven zijn voor de F-35.