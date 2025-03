Luchtverkeersleider op non-actief na gevecht in toren

Een discussie tussen twee luchtverkeersleiders in de toren van Washington Ronald Reagan National Airport resulteerde onlangs in bloedspetters op de controlepanelen.

De Federal Aviation Administration (FAA) heeft een van de werknemers vervolgens op non-actief gezet en doet onderzoek naar het incident. Beide verkeersleiders zouden op het moment van de ruzie dienst hebben. Het is niet duidelijk waardoor de ruzie ontstond. Sinds het dodelijke incident op de luchthaven afgelopen januari is het vliegveld in Washington onder een microscoop komen te liggen. Volgens een bron is het ook niet de eerste keer dat verkeersleiders met elkaar ruziën, al gebeurde dat naar verluidt eerder op een parkeerplaats. Een groot deel van het personeel zou erg gestrest zijn waardoor er snel discussies ontstaan.

‘De mensen die in die toren werkten, moesten toekijken hoe lichamen uit de rivier werden gehaald. Het was onmogelijk dat je het niet kon zien’, vulde de bron aan. De verkeersleiders zouden vervolgens onvoldoende steun hebben gekregen om het incident en de nasleep ervan te verwerken. Zo zijn er nooit professionals ingeschakeld waarmee het personeel kon praten over het ongeluk.

Incident

Vrijdag vond opnieuw een gevaarlijk incident plaats op Ronald Reagan Airport. Een Delta Airbus A319, registratie N342NB, steeg toen op van de luchthaven voor een vlucht naar Minneapolis. Kort na het opstijgen klonken de alarmen in de cockpit. Al gauw bleek dat er een militair vliegtuig in de buurt vloog. Het ging om een T-38 trainingsvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht. Het toestel maakte op dat moment een bocht richting het noorden aan de oostkant van de Potomac-rivier. Uit audio-opnames bleek dat de Delta-piloot de luchtverkeersleiding had gevraagd of een ander vliegtuig daadwerkelijk honderdvijftig meter onder hem had gevlogen, zoals de apparatuur hem vertelde. De verkeersleider bevestigde dat bericht.