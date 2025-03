Opnieuw benarde situatie Washington Reagan 

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA doet onderzoek naar een bijna-crash tussen een passagiersvliegtuig van Delta Air Lines en een militair vliegtuig. Het incident gebeurde in de buurt van Washington Reagan National Airport.

Vrijdag 28 maart vertrok een Delta Airbus A319, registratie N342NB, van Washington Reagan National naar Minneapolis. Kort na het opstijgen klonken de alarmen in de cockpit. Al gauw bleek dat er een militair vliegtuig in de buurt vloog.

Het ging om een T-38-trainingsvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht. Het toestel maakte op dat moment een bocht richting het noorden aan de oostkant van de Potomac-rivier. De T-38 bereidde zich voor om direct over het Pentagon en Arlington National Cemetery te vliegen voor geplande begrafenis-flypast.

CNN slaagde erin audio-opnames in handen te krijgen. Daaruit blijkt dat de Delta-piloot de luchtverkeersleiding had gevraagd of een ander vliegtuig daadwerkelijk honderdvijftig meter onder hem had gevlogen, zoals de apparatuur hem vertelde.

De luchtverkeersleider bevestigde dat bericht. Volgens de FAA vlogen op dat moment vier US Air force trainingsvliegtuigen in het gebied. Het Pentagon zei bekend te zijn met het incident, maar was niet beschikbaar voor commentaar.

Crash

Het incident is opmerkelijk gezien een soortgelijk incident eerder al leidde tot een crash. In januari kwam een militaire helikopter in botsing met een CRJ-700 van American Airlines. De twee machines stortten vervolgens neer in de Potomac-rivier.

De helikopter voerde een trainingsvlucht uit met drie bemanningsleden. De Bombardier CRJ 700 was eigendom van American Airlines’ dochteronderneming PSA Airlines. Het vliegtuig was eerder vertrokken vanuit Wichita, Kansas en voerde een landingsprocedure uit op Ronald Reagan National Airport in Washington. Bij het incident kwamen 67 mensen om het leven.