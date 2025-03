‘Oude’ Airbussen voor Transavia

Onlangs zijn twee Airbus A320-toestellen van het Litouwse Avion Express gespot met het kleurenschema van Transavia.

De zestien jaar-oude machines worden de komende tijd voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij ingezet. De vliegtuigen, registratie LY-MLI en LY-MLN, zijn daarom voorzien van de Transavia-huisstijl en voeren sinds zondag 30 maart vluchten uit voor de airline. Dit doen ze uitsluitend vanaf de luchthaven van Brussel. De komende tijd worden nog drie extra A320’s verwacht die tevens worden voorzien van de Transavia-livery. In totaal zullen twee machines dit zomerseizoen op Rotterdam The Hague Airport worden gestationeerd en drie op Brussel.

Transavia leases five A320s from Avion Express: LY-MLI, MLK, MLN, NVL, NVN. Three based at Brussels. Two at Rotterdam. Two seen on this photo. All with tail logo and large titles. pic.twitter.com/eHiF8dyg4B — MarcelvandenBerg_Part2 (@ArcelvandenBerg) March 29, 2025

Zowel in 2023 als 2024 ondervond Transavia in deze periode veel problemen met de beschikbaarheid van haar vloot. Als gevolg hiervan kon het bedrijf vorig jaar in totaal ruim 30 duizend stoelen niet meer aanbieden, wat neer komt op ruim 160 vluchten. Een jaar eerder kwamen de verstoringen door te laat geleverde Boeing 737’s. Alsof dat nog niet erg genoeg was, bleek het papierwerk van de toestellen eveneens niet op orde. In beide gevallen speelden uitgelopen onderhoudswerkzaamheden ook een rol. Mogelijk wil de maatschappij de verstoringen nu een stap voor zijn door vliegtuigen in te huren.

Samenwerking

Transavia is niet onbekend met Avion Express. In het verleden leasde het bedrijf al eerder vliegtuigen bij de verhuurder. Zo ook tijdens de verstoringen in 2023. Toen had Transavia een enkele A320 tot haar beschikking. Het Litouwse concern speelde verder een rol in de opleiding van Transavia-piloten voor de Airbus A321neo. De eerste 21 instructeur-captains van het bedrijf werden opgeleid bij CAE en Airbus, waarna ze bij Avion Express ‘actuele A320-vliegervaring’ opdeden.